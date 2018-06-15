Сторонников "Единой России" поведет на выборы в 2018 году Станислав Примаченко. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Сторонников «Единой России» поведет на выборы в 2018 году Станислав Примаченко

Депутата городской думы утвердили на роль председателя РКСС

15 июня, PrimaMedia. Совет сторонников "Единой России" в Приморье возглавит депутат Думы города Владивостока Станислав Примаченко. За его кандидатуру на посту председателя РКСС единогласно проголосовали члены регионального политсовета партии на заседании 9 июня. Напомним, в этот день РПС согласовал кандидатуры победителей предварительного голосования, которые будут выдвинуты на выборы в Единый день голосования 9 сентября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии ЕР.

Решение приморского отделения ЕР в свою очередь должен одобрить Центральный комитет совета сторонников (ЦКСС) партии (возглавляет депутат Госдумы Сергей Боярский).

До ухода с поста председателя регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Сергея Немировского депутат гордумы Станислав Примаченко являлся его заместителем. Сегодня он исполняет обязанности главы РКСС.

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