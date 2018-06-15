«Примсоцбанк» выдаст российским бизнесменам кредиты на обеспечение аукционных сделок

Решение о предоставлении возобновляемой кредитной линии до 2 млн рублей принимается за 24 часа

15 июня, PrimaMedia. "Примсоцбанк" запускает новый кредитный продукт "Бизнес-Тендер" для компаний, работающих по контрактам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Денежные средства выделяются на обеспечение участия в аукционах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Залоговое обеспечение не требуется. Кредит оформляется сроком на 1 год, проценты начисляются только на сумму задолженности. Срок погашения траншей – 75 дней.

"Быстрые деньги на обеспечение участия в аукционах позволяет бизнесу принимать участие в большем числе тендеров, а соответственно – больше зарабатывать. "Бизнес-Тендер" позволяет клиентам брать ровно столько денег, сколько им требуется на обеспечение той или иной сделки, а также платить проценты исключительно на сумму задолженности", — рассказал начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Алексей Пастухов.

Кредит "Бизнес-Тендер" выдаётся компаниям со сроком работы от 12 месяцев, которые исполнили пять и более контрактов на сумму более 100 тысяч рублей и не имеют убытков за последний отчётный период.

Подробную информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, а также о других продуктах Банка можно получить во всех офисах Примсоцбанка, на сайте банка www.pskb.com и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.