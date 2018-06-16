Приморские профсоюзы заряжены на борьбу за трудовые права. Фото: пресс-служба ФППК

Председатели Координационных советов организаций профсоюзов Приморья прошли обучение во Владивостоке

16 июня, PrimaMedia. 25 председателей КСОПов из различных районов Приморского края разбирались с тонкостями правовой и информационной работы, знакомились с изменениями в трудовом законодательстве, обменивались опытом решения общих проблем на семинаре, организованном для них Федерацией профсоюзов Приморского края. Комплексное обучение прошло во Владивостоке на базе Учебно-методического центра ФППК 14 и 15 июня, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Председатель ФППК Владимир Исаков рассказал участникам семинара об актуальных задачах, решением которых занимается сегодня федерация. Это отслеживание ситуаций с выплатой отпускных педагогам края, обсуждение пенсионной реформы, подготовка к 70-летию Федерации профсоюзов и первому Дальневосточному молодежному профсоюзному форуму. Затронули и темы взаимодействия с органами власти на местах, участия в избирательных кампаниях.

"Мы продолжаем еженедельно мониторить ситуацию на рынке труда, отслеживать нарушения, и для нас очень важна информация, которой вы располагаете, и которой вы делитесь с нами. Именно от вас мы узнаем, чем живут районы края и готовы и дальше помогать решать вопросы защиты работающего населения, напрямую обращаясь к руководителям региона", — сказал лидер профсоюзов Приморья.

С правовым положением Координационных советов, важными пунктами закона о социальном партнерстве и изменениями в законодательстве, связанными с профсоюзами, председателей КСОПов познакомила руководитель департамента социально-трудовых отношений ФППК Лариса Белова.

"Мы добились того, что в каждом муниципальном образовании сегодня есть трехсторонняя комиссия и подписано трехстороннее соглашение. Теперь наша задача — качественно улучшить эту работу. Мы проговорили с председателями, как это лучше сделать", — сказала Лариса Белова.

О новых нормативных актах, касающихся трудового права, участникам семинара рассказала юрист 2 класса прокуратуры Приморского края Яна Третьякова. А начальник отдела назначения пенсий с учетом специального стажа ГУ отделения ПФР по Приморскому краю Александра Вовченко поделилась правоприменительной практикой закона о страховых пенсиях.

Технический инспектор труда Валерий Онисенков дал практические рекомендации по участию представителей профсоюзов в комиссиях по расследованию тяжелых несчастных случаев на производствах края и поделился собственным опытом.

Отдельный блок работы семинара был посвящен информационной работе в профсоюзах. Участники семинара обсудили ее формы и методы, познакомились с правилами создания профуголков и принципами работы в соцсетях.

"Для нас важно не только делиться с председателями свежей информацией, но и дать возможность обменяться опытом работы, ведь очень много зависит от того, насколько активны члены профобъединения. У нас есть флагманы этой работы в районах Приморья. Уссурийск, например, проводит свои собственные профсоюзные форумы, недавно там прошла профсоюзная молодежная тусовка, а это значит, что растет смена. Артем хорошо взаимодействует с администрацией муниципалитета и ветеранскими организациями. Находка активна в расследованиях несчастных случаев на производстве и отслеживает все, что происходит в сфере охраны труда. Среди председателей КСОПов есть новички, избранные недавно, и такой обмен информацией и мнениями важен для их дальнейшей работы", — считает заместитель председателя ФППК Нина Зиновьева.

Председатель КСОП Хорольского района Тамара Украинская поделилась мнением о семинаре.

"Я не первый год участвую в таких мероприятиях. Возвращаюсь с новыми знаниями и чувствуя за спиной огромную поддержку коллег из других муниципалитетов и федерации профсоюзов. Такая комплексная подготовка по всем направлениям профсоюзной работы помогает нам уверенно отстаивать права наших людей и вести на равных диалог с социальными партнерами".