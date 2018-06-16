Приморские профсоюзы заряжены на борьбу за трудовые права. Фото: пресс-служба ФППК

Приморские профсоюзы заряжены на борьбу за трудовые права

Председатели Координационных советов организаций профсоюзов Приморья прошли обучение во Владивостоке

16 июня, PrimaMedia. 25 председателей КСОПов из различных районов Приморского края разбирались с тонкостями правовой и информационной работы, знакомились с изменениями в трудовом законодательстве, обменивались опытом решения общих проблем на семинаре, организованном для них Федерацией профсоюзов Приморского края. Комплексное обучение прошло во Владивостоке на базе Учебно-методического центра ФППК 14 и 15 июня, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Председатель ФППК Владимир Исаков рассказал участникам семинара об актуальных задачах, решением которых занимается сегодня федерация. Это отслеживание ситуаций с выплатой отпускных педагогам края, обсуждение пенсионной реформы, подготовка к 70-летию Федерации профсоюзов и первому Дальневосточному молодежному профсоюзному форуму. Затронули и темы взаимодействия с органами власти на местах, участия в избирательных кампаниях.

"Мы продолжаем еженедельно мониторить ситуацию на рынке труда, отслеживать нарушения, и для нас очень важна информация, которой вы располагаете, и которой вы делитесь с нами. Именно от вас мы узнаем, чем живут районы края и готовы и дальше помогать решать вопросы защиты работающего населения, напрямую обращаясь к руководителям региона", — сказал лидер профсоюзов Приморья.

С правовым положением Координационных советов, важными пунктами закона о социальном партнерстве и изменениями в законодательстве, связанными с профсоюзами, председателей КСОПов познакомила руководитель департамента социально-трудовых отношений ФППК Лариса Белова.

"Мы добились того, что в каждом муниципальном образовании сегодня есть трехсторонняя комиссия и подписано трехстороннее соглашение. Теперь наша задача — качественно улучшить эту работу. Мы проговорили с председателями, как это лучше сделать", — сказала Лариса Белова.

О новых нормативных актах, касающихся трудового права, участникам семинара рассказала юрист 2 класса прокуратуры Приморского края Яна Третьякова. А начальник отдела назначения пенсий с учетом специального стажа ГУ отделения ПФР по Приморскому краю Александра Вовченко поделилась правоприменительной практикой закона о страховых пенсиях.

Технический инспектор труда Валерий Онисенков дал практические рекомендации по участию представителей профсоюзов в комиссиях по расследованию тяжелых несчастных случаев на производствах края и поделился собственным опытом.

Отдельный блок работы семинара был посвящен информационной работе в профсоюзах. Участники семинара обсудили ее формы и методы, познакомились с правилами создания профуголков и принципами работы в соцсетях.

"Для нас важно не только делиться с председателями свежей информацией, но и дать возможность обменяться опытом работы, ведь очень много зависит от того, насколько активны члены профобъединения. У нас есть флагманы этой работы в районах Приморья. Уссурийск, например, проводит свои собственные профсоюзные форумы, недавно там прошла профсоюзная молодежная тусовка, а это значит, что растет смена. Артем хорошо взаимодействует с администрацией муниципалитета и ветеранскими организациями. Находка активна в расследованиях несчастных случаев на производстве и отслеживает все, что происходит в сфере охраны труда. Среди председателей КСОПов есть новички, избранные недавно, и такой обмен информацией и мнениями важен для их дальнейшей работы", — считает заместитель председателя ФППК Нина Зиновьева.

Председатель КСОП Хорольского района Тамара Украинская поделилась мнением о семинаре.

"Я не первый год участвую в таких мероприятиях. Возвращаюсь с новыми знаниями и чувствуя за спиной огромную поддержку коллег из других муниципалитетов и федерации профсоюзов. Такая комплексная подготовка по всем направлениям профсоюзной работы помогает нам уверенно отстаивать права наших людей и вести на равных диалог с социальными партнерами".

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