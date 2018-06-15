Озеро на Патрокле. Фото: ИА PrimaMedia
#ЗловонныйПатрокл

Бригады рабочих устраняют повреждения в резервуарах насосных станций на Патрокле

Запустить КНС планируют к началу июля

15 июня, PrimaMedia. Дефекты емкостных резервуаров на канализационных насосных станциях (КНС) у безымянного озера в микрорайоне Патрокл обнаружены во время производства ремонтных работ на объекте. В данный момент устранением повреждений занимаются дополнительные бригады рабочих КГУП "Приморский водоканал". Об этом сегодня, 15 июня, сообщили ИА PrimaMedia в управлении топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока.

"При выполнении работ по ремонту КНС специалисты выявили отсутствие герметичности емкостных резервуаров. Из-за этого насосные станции сейчас не заработают, понадобится дополнительное время для их устранения. Создана еще дополнительная бригада рабочих, заказаны недостающие детали. Мы хотим, чтобы проблема была решена в кратчайшие сроки. В планах запустить в работу КНС к началу июля", – сказал начальник управления Александр Юров.

Параллельно процессу запуска КНС идут работы по ликвидации последствий загрязнения озера. В него залито 400 литров препарата, который содержит микроорганизмы, способные предотвратить неприятный запах. Как рассказали в ООО "Приморский ЭМ-центр" (компании, которая откликнулась на призыв главы Владивостока помочь решить проблему "зловонного озера"), в препарате находятся экологически чистые природные микроорганизмы, которые есть в организме человека, а также молочнокислые, фотосинтезирующие бактерии и дрожжи. Утилизация нечистот происходит при помощи бактерий: одни "поедают" других, то есть одни бактерии являются пищей для других.

Кроме Центра технологии эффективных микроорганизмов на обращение главы помочь родному городу откликнулся еще один предприниматель, Владимир Папин. Директор ООО "Дальвостокстрой" решил, что для блага земляков его помощь тоже может пригодиться. Силами компании на объекте сейчас возводится ограждение и устанавливается контейнерный терминал, в котором разместится оборудование для исправной работы КНС.

Напомним, не переданные на баланс вышедшие из строя канализационно-насосные станции (КНС) несколько лет приводили к загрязнению безымянного озера возле жилого микрорайона. Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил не ждать окончания судебных споров и найти механизм решения проблемы. Сейчас брошенные канализационные сети оформляются в муниципальную собственность как бесхозяйное имущество для последующей передачи на баланс Приморского края и в управление "Приморского водоканала". Краевая организация пошла навстречу и параллельно этому процессу приступила к ремонту канализационных насосных станций.

"Мы искали юридические и технические механизмы решения проблемы и в итоге нашли нестандартные, эффективные способы. Теперь одной существенной экологически проблемой в городе станет меньше", – отметил глава города.

Больше всех таким новостям обрадовались, конечно, жители микрорайона Патрокл.

"Мы с жителями Патрокла более 10 месяцев занимаемся проблемой озера, – рассказывает горожанин Виталий Гречанюк. – Написаны десятки запросов в органы власти, было множество публикаций в СМИ. Процесс шел вопреки мантрам пессимистов "от нас ничего не зависит", "что мы можем сделать?", "власти до нас нет дела". И мы благодарны, что Виталий Васильевич решает проблему, которая уже, казалось бы, зашла в тупик после решения суда. Думаю, совместным усилиям мы добьемся того, что о нашем живописном районе будут лишь позитивные новости".

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