Бизнес. 12:00

Иностранных инвесторов не устраивают сроки регистрации бизнеса в Приморье

Заявляемый властями месяц они настоятельно советуют сократить

16 июня, PrimaMedia. Представители Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР готовы налаживать бизнес-связи с Приморским краем и инвестировать в экономику региона, но предлагают сократить и упростить бюрократическую волокиту при регистрации бизнеса с участием иностранного капитала. При этом называют туризм одним из основных драйверов международного сотрудничества. Такие заявления сделал глава Конфедерации Джемал Инаишвили, посетивший на этой неделе вместе с иностранными предпринимателями Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение инвестиционного портала Приморского края.

Представители бизнеса Грузии, Бангладеша, Пакистана, КНР, Гонконга и других стран пытались на этой неделе найти точки взаимных интересов в Приморье. Посильную помощь в этом им оказывали местные функционеры от власти деловых общественных объединений. В роли своеобразного "продажника" территории выступила вице-губернатор края Татьяна Казанцева. Она рассказала о том, что

инвестировать сюда надо, потому что президент и правительство в последние годы уделяют Приморью особое внимание.

"В качестве примера можно привести создание Свободного порта Владивосток, четырех территорий опережающего развития, программу “Дальневосточный гектар” – все это призвано повысить инвестиционную привлекательность Приморья и дать импульс для социально-экономического развития", – подчеркнула Казанцева.

Подробно инвестиционные возможности края презентовала Елена Демиденко, начальник отдела развития моногородов и государственно-частного партнёрства АНО "Инвестиционное агентство Приморского края". "Приморский край исторически является форпостом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и уже давно стал центром международного сотрудничества России в этой части мира. Это обусловлено выгодным географическим положением, размещением на территории края 15-ти пунктов пропуска через границу. В крае работают семь генеральных консульств иностранных государств и 15 почетных консульств", — начала Демиденко.

Она отметила, что после саммита АТЭС в 2012 году количество компаний с иностранными инвестициями в Приморском крае значительно выросло, и теперь их уже более тысячи, в их числе бренды с мировым именем Samsung, Mitsubishi, Toyota, Mazda и т.д. В 2017 году к их числу присоединилась и сингапурская компания "Чанги Эйрпорт", которая стала инвестором и собственником международного аэропорта Владивосток.

Демиденко подробно остановилась на режимах ТОР и СПВ, пригласила участников делегации участвовать в реализации проектов "Приморье-1" и "Приморье-2", в том числе на условиях государственно-частного партнёрства. "Приморье – одна из точек сопряжения "Шелкового пути" и Евразийского экономического союза. Реализация инфраструктурных проектов в сфере транспорта и логистики в Приморском крае позволят сформировать кратчайшие транспортные пути из Азии в Европу, – рассказала представительница Агентства. – Реализация этих проектов включает строительство причалов, морских терминалов, объектов энергетической, транспортной и дорожной инфраструктуры, реконструкцию международных пунктов пропуска, развитие автотранспортной сети. Предполагаемые инвестиции оцениваются примерно в 300 млрд рублей".

По словам Джемала Инаишвили, все эти изменения им известны, поэтому Приморье и вызывает большой интерес у иностранных инвесторов. Но их не в меньшей степени интересует, какие отрасли производства наиболее востребованы, как администрация региона способствует созданию благоприятных условий для социально-экономического развития края. И самое главное — в какие сроки здесь можно зарегистрировать компанию со 100-процентным капиталом, каковы налоговые преференции и каков общий режим налогообложения, нужен ли юридический адрес в России для регистрации компании.

При этом на ответ по поводу месячного срока регистрации компаний Джемал Инаишвили возразил, что это очень долго: "Необходимо настаивать на сокращении срока. В Грузии, откуда я родом, это занимает несколько часов для любых компаний, в том числе иностранных".

Кроме того, по словам Инаишвили, лучший пример для инвесторов – это местный бизнес, инвестирующий в свою территорию: "Мы всегда говорим, что лучший инвестор – это местный инвестор, и условия для ведения бизнеса должны создаваться именно для него".

Джемал Инаишвили также отметил туристический потенциал края. По его мнению, туризм – отличный инструмент для привлечения инвестиций в регион: приехал бизнесмен отдохнуть, понравилось, решился на создание бизнеса на территории. "Я ещё с советских времен мечтал побывать во Владивостоке. И город оказался красивее, чем я ожидал. При этом туристы из стран АТР и ЮВА прежде всего обращают внимания на безопасность пребывания в стране, и если они посещают регион, это говорит о многом", — поделился своими впечатлениями г-н Инаишвили.

"В Приморье идет большой поток туристов, заходят круизные суда. Это говорит о том, что регион интересен, востребован среди иностранцев. И сфера туризма очень выгодна для сотрудничества", – обозначил президент Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР и обещал провести во Владивостоке большую презентацию Конфедерации.

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