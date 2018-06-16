Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

Георгий Карлов: На ДВ должны придти международные соревнования в зимних видах спорта

В Государственной Думе РФ прокомментировали начало «Чемпионата мира по футболу 2018»

16 июня, PrimaMedia. Большой футбол не пришёл на Дальний Восток, но должны придти международные соревнования в зимних видах спорта. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. 14 июня в Москве в Лужниках состоялся первый матч, открывающий Чемпионат мира по футболу-2018. Российская сборная одержала победу над Саудовской Аравией со счётом "5:0", — ИА PrimaMedia.

— Весь мир ждал Чемпионата мира по футболу в России. Для нас со времён Олимпийских игр в Сочи это ещё одна колоссальная возможность повысить туристическую привлекательность нашей страны. Чемпионат охватывает одиннадцать городов европейской части России. Конечно, жалко, что большой футбол не затронет Дальний Восток, но у нас есть все шансы загрузить наши спортивные объекты зимними видами спорта, в том числе — сахалинский горнолыжный курорт "Горный воздух". Дальневосточные объекты готовы принимать мировые соревнования по зимним видам спорта, — сказал Георгий Карлов.

Парламентарий отметил, что спортивное состязание такого масштаба — время, когда можно забыть все политические противоречия. Спорт является силой объединяющей народы.

— Приятно, что в первый же матч, открывающий Чемпионат, наша сборная одержала уверенную победу. Хочу пожелать, чтобы и дальше наши футболисты играли на таком же высоком уровне. Не хочется загадывать, но если мы войдём в призовую тройку, это будет большой успех для российского футбола, — заключил Георгий Карлов.

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