Температура воды на Токаревском маяке 15,8 градусов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

«Здесь вам не Бали»: купальный сезон во Владивостоке стартовал, а море нагреть забыли

Журналисты PrimaMedia измерили температуру воды на пяти самых популярных пляжах и узнали, где уже скоро можно будет понырять (МУЛЬТИМЕДИА)

15 июня, PrimaMedia. Купальный сезон в Приморье официально открылся сегодня, 15 июня, но вместо купальников жители Владивостока надели куртки и намотали на шею шарфы, а все потому что июньская погода, как и последние несколько лет, не радует своим теплом. Солнце в приморской столице в первом месяце лета гостило нечасто, популярные бухты прогреться не успели, поэтому в излюбленных местах отдыха гостят пока только ветра. Журналисты PrimaMedia посетили самые популярные пляжи близ столицы и выяснили, где уже скоро можно будет понырять, а где пока далеко не Бали.

Отметим, что в преддверии начала купального сезона пляжи проверила специальная комиссия. К работе были допущены все муниципальные прибрежные территории, где организованы места для отдыха и купания.

"В числе муниципальных мест, где разрешено купание по итогам проб качества воды, – пляж парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо и "Ривьера-Лагуна" на станции Санаторной, а также бухта Аякс на острове Русский. В числе мест отдыха у воды, где можно отдохнуть, но нельзя купаться, — прибрежные территории в районе станции Чайка (левая сторона), мыс Токаревского (правая сторона), мыс Кунгасный, ООО "ЛОТС" (бухта Лазурная), "Солнечный" (ул. Садгородская, 23) и бухта Улисс (2-я Поселковая, 34). Все остальные прибрежные территории, где традиционно люди купаются и отдыхают, не являются муниципальными. Соответственно, проводить там надзорные мероприятия администрация города не правомочна", – рассказали в комиссии по контролю за содержанием пляжей.

Вооружившись термометром для воды, журналисты агентства прошли по пяти пляжам со своей инспекцией. Проверку на "пригодность для купания" прошли не все: самое холодное море оказалось в бухте Патрокл. С температурой 13,9°C водоем занял пятую позицию нашего рейтинга.

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На пару градусов теплее – 15,5°C – и на ступень выше оказалась водичка на пляже в бухте Аякс.

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Бронзу заслуженно получает самый популярный пляж Владивостока. Температура воды на Шаморе в день открытия сезона – 15,6°C. Стоит отметить, что здесь журналистов встречало не безлюдное побережье, а его постоянные посетители. Стая чаек радостно кричала, будто зазывала на пляж гостей, но увы, с такими холодами они здесь появляются разве что поесть шашлыки.

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Серебро и на сегодняшний день звание самого популярного у горожан места для прогулок у побережья на Токаревском маяке. Здесь вода прогрелась до 15,8°C. Несмотря на сильный ветер, желающих прогуляться по косе было много. Но теплее всего было 7-месячному львенку Гефесту, его теплой шубке позавидовали сегодня многие.

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Самой теплой, но пока не очень комфортной для купания оказалась вода на пляже парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо – 18,6°C. Как правило температура от 17°С до 19°С считается прохладной, не каждый испытывает благоприятные ощущения от купания, но состояние бодрости после такого купания гарантировано. Если же все-таки хотите искупаться с комфортом, то необходимо дождаться, когда температура воды будет выше 22 градусов.

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