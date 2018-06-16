Вояж, вояж: Владивосток попал в топ регионов-«путешественников»

Аэропорт. Фото: pixabay.com

Жители приморской столицы по частоте полетов за границу лишь немного уступают Москве

16 июня, PrimaMedia. Владивосток оказался на втором месте рейтинга городов, в которых жители чаще всего летают за рубеж. Такие данные были получены после анализа статистики продаж более 1 млн авиабилетов за последние три года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал о туризме "Turizm.ru".

Москвичи и владивостокцы признаны самыми активными туристами, путешествующими за границу. Такие данные приводит онлайн-трэвел агентство Biletix.

Интернет-сервис для путешественников проанализировал статистику продаж более 1 млн авиабилетов с вылетом из российских городов за границу за последние три года. На основе этих данных определены российские города, жители которых чаще всего летают за рубеж. Лидером стала Москва — отсюда за пределы России отправились 39% граждан, на втором месте Владивосток с показателем 37%.

Также активно путешествовали за границу с 2015 по 2018 год жители Новосибирска и Екатеринбурга — по 32%, Казани — 31%, Санкт-Петербурга — 31%, Нижнего Новгорода — 28%, Грозного — 26% и Самары — 25%.

Обобщая данные, эксперты компании сделали вывод, что 17% выезжающих за границу россиян проживают в Центральном федеральном округе, 15% — в Южном, 13 — в Приволжском. Реже всего отправляются за рубеж жители Северо-Восточного округа.