Сибирский таймень. Фото: Пресс-служба Приморского океанариума

Хищного хабаровчанина привезли в Приморский океанариум

Молодой таймень уже освоился и мирно сосуществует с другими обитателями аквариума

16 июня, PrimaMedia. Сибирский таймень появился в Приморском океанариуме. Хищное лососевое привезли в рамках соглашения о сотрудничестве с хабаровским музеем "Рыбы Амура", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

У биологов Приморского океанариума есть соглашение с коллегами из Хабаровского музея "Рыбы Амура" о сотрудничестве: ученые ездят друг к другу на стажировку, хабаровчане помогают отлавливать и транспортировать местных рыб, обмениваются коллекционными экземплярами. В рамках этой договоренности в Приморье и привезли сибирского тайменя.

Молодого хищника, который до этого всегда жил в одиночестве, подселили в аквариум к другим представителям лососевых — форели, ленкам, симе. Поначалу новичок "знакомился" со всеми, без конца задирая рыб. Кто-то не реагировал, кто-то отплывал подальше, кто-то давал отпор… Иерархическое поведение свойственно хищным тайменям: они выстраивают отношения, завоевывают территорию и стараются ее удержать.

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Освоившись, новый сосед начал оригинальничать – беспокойно стерег подходящий для него корм и когда та же мороженая корюшка опускалась на дно, таймень, будто собака, отгонял от нее всех остальных обитателей аквариума. Даже тех, кто в разы крупнее…

Сейчас все наладилось, и обеды проходят без выяснения отношений. Обитателей этого водоема кормят по вторникам и пятницам в 11 часов. В рационе — мороженая корюшка, красная рыба, гребешок, мидия.

Кормежка рыб

Кормежка рыб. Фото: Пресс-служба Приморского океанариума

У новосела хороший аппетит, но подрастать он будет очень медленно. Таймени живут гораздо дольше других лососевых, сибирские – до десяти лет. Любят холодную воду, максимум для них – плюс 16 градусов. Ареал обитания – реки Европы, Урала, Забайкалья, Сибири и Дальнего Востока.

Справка: сибирский таймень ( Hucho taimen): длина до 1 метра и более, масса до 80 килограммов. Летом держится в притоках полугорного типа, на зимовку уходит в русла крупных равнинных рек. Весной поднимается вверх в мелкие притоки и мечет икру в мае. Самка строит гнездо на перекатах с галечным грунтом.

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