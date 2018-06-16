Пенсионер. Фото: ИА PrimaMedia

Володин сообщил, когда в Госдуму внесут законопроект пенсионной реформы

Предварительно документ рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений

16 июня, PrimaMedia. Законопроект пенсионной реформы могут внести в Государственную думу в эту субботу, 16 июня. Для этого проекту нужно будет получить одобрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) соберется в субботу для рассмотрения законопроекта о повышении пенсионного возраста. Ожидается, что после обсуждения на РТК законопроект будет внесен в Государственную думу.

"В Госдуме ожидают, что завтра, 16 июня, после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство РФ внесет в Государственную думу законопроект по пенсионной реформе", — сообщил журналистам в пятницу спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

РТК — это координационный орган в области регулирования социально-трудовых отношений, в состав которого входят представители правительства, профсоюзов и работодателей. Вопросы, связанные с трудовыми и социально-экономическими отношениями, не могут вноситься в Госдуму без одобрения комиссии.

Напомним, правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Реформа в России растянется на 15 лет: возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет — к 2034 году. Решение позволит каждый год поднимать пенсии на 1 тысяч рублей.

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