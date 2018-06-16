Выставка картин из итальянской галереи Уффици пройдет во Владивостоке

Заключение соглашения о сотрудничестве. Фото: Приморская картинная галерея

Это стало возможно благодаря заключению договора с компаний MondoMostre

16 июня, PrimaMedia. Увидеть картины из собрания легендарной итальянской галереии Уффици смогут жители Приморья. Выставка запланирована к началу мероприятий Четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

В июне 2018 года, в Риме (Италия) заключено соглашение о сотрудничестве между Краевым государственным автономным учреждением культуры Приморская государственная картинная галерея и итальянской компанией MondoMostre. В подписании соглашения приняли участие управляющий компании г-н Симоне Тодоров ди Сан Джорджо и директор Приморской картинной галереи Алёна Алексеевна Даценко.

Стороны договорились о расширения спектра проводимых в Приморье культурных мероприятий с целью развития совместных долгосрочных культурных программ создания, представления и продвижения крупных международных временных выставок во Владивостоке на базе выставочных пространствах Приморской государственной картинной галереи. В течение трех лет при посредничестве компании MondoMostre во Владивостоке в главном художественном музее края пройдут выставки из ведущих музеев Италии.

Компания MondoMostre, ведущий организатор выставок и культурных мероприятий с офисами в Риме и Москве. Только за последние два года MondoMostre было проведено 37 выставок в 21-м городе мира, общая посещаемость их составила более 5.6 миллиона человек. В частности, в России, начиная с 2011 года MondoMostre организовала более 15 выставок с крупнейшими российскими музеями – такими, как ГМИИ им А.С. Пушкина, Эрмитаж, Музеи Московского Кремля, музей Фаберже. Среди проектов – "Караваджо" (2011г.), "Рафаэль. Поэзия образа" (2016г.), "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе" (2017г.).

Первым проектом во Владивостоке станет выставка из легендарной итальянской галереи Уффици (Флоренция, Италия).

Открытие запланировано к началу мероприятий Четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке, а сама выставка станет ярким, запоминающимся дополнением его культурной программы, подарком его участникам и гостям, жителям региона.

Предполагается личное участие директора Галереи Уффици г-на Айке Шмидта в открытии выставки.