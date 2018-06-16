Тигренок Тайган. Фото: Зоопарк "Садгород"

Амурский тигренок из Крыма поселился в приморском зоопарке «Садгород»

На малыша по кличке Тайган уже есть определенные планы

16 июня, PrimaMedia. Новый питомец, детеныш амурского тигра по кличке Тайган, появился в приморском зоопарке "Садгород". Малыш приехал во Владивосток из Крыма, сообщает ИА PrimaMedia.

Сообщение о появлении нового питомца появилось в официальном Instagram-аккаунте зоопарка. "Совсем недавно, из парка "Тайган" (Крым) к нам в "Садгород" приехал малыш амурского тигра, мальчик. Мы решили назвать его в честь парка, в котором он родился и теперь его зовут Тайган Малыш чувствует себя прекрасно, играет, кушает, развивается" — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Тайган станет будущим "мужем" уже живущих в зоопарке тигриц: Амурки, Уссурки и Алексы.

Кроме этого, в комментариях к сообщению было отмечено, что о том, можно ли будет фотографироваться с новым пушистым хищником, уточнят позднее.

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