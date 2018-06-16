Около 30 млн рублей незаконно перевел за рубеж житель Владивостока

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Валюта переводилась в Японию, Китай и Республику Корея

16 июня, PrimaMedia. Житель Владивостока занимался криминальными переводами иностранной валюты за рубеж. За год на счета различных компаний поступило 30 млн рублей в долларах США и японских йенах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления.

16 криминальных переводов иностранной валюты за рубеж совершил житель Владивостока за вознаграждение. Преступление выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Иностранную валюту, полученную от неизвестного гражданина, мужчина переводил на счета иностранных компаний, используя недействительные документы на поставку в Россию автомобильных запчастей и строительных материалов. В Японию, Китай и Республику Корея, в счет предполагаемых поставок, он перевел за год 30 млн рублей в долларах США и японских йенах. Однако ввоз товара в Россию не осуществлялся. А злоумышленник за каждый перевод получал вознаграждение от трех до пяти тысяч рублей.

За незаконный перевод за границу денежных средств в крупном размере с использованием подложных документов ДВОТ возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Нарушителя закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.