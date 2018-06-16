Александр Шишкин: Вопрос привлечения на ДВ молодёжи — ключевая тема форума «Амур»

Вопрос привлечения на ДВ молодёжи — ключевая тема форума "Амур". Фото: ИА PrimaMedia

В Совете Федерации прокомментировали форум «Амур», проходящий в Хабаровском крае

16 июня, PrimaMedia. — Это уникальная площадка для встречи молодых активных людей готовых вступать в дискуссии о судьбе и развитии Дальнего Востока. В этот раз форум стал федеральным. Важно, что моральную поддержку мероприятию выразил президент Владимир Путин. То, что сегодня обсуждается на форуме "Амур", потом может лечь в основу стратегии развития дальневосточного макрорегиона, — сказал сенатор.

По его словам, ключевой и актуальной темой форума является привлечение на Дальний Восток молодых людей для работы и жизни.

— Важно, что на повестке форума такие актуальные вопросы, как привлечение молодёжи на Дальний Восток, развитие социальной инфраструктуры, создание современного комфортного городского и культурного пространства, — сказал Александр Шишкин.

Владимир Путин в своём приветствии к участникам форума "Амур" отметил, что молодые люди объединились вокруг темы развития страны и раскрытия потенциала Дальнего Востока.

— В центре вашего внимания — ключевые вопросы развития страны и конечно, обсуждение совместных планов и перспективных программ, нацеленных на раскрытие огромного потенциала российского Дальнего Востока, -сказал президент Владимир Путин.

Напомним, форум "Амур" проходит с 5 по 27 июня. В его программе три смены, в каждой по семь дней. В этот раз форум стал федеральным, собрались участники из разных областей страны, а не только из регионов Дальнего Востока, как это было в прошлые годы.