Строить вместе суда и электростанции планируют бизнесмены Приморья и провинции Хэйлунцзян

Встреча бизнесменов в Харбине. Фото: Евгения Варакина

Будущие проекты предпрниматели обсудили на встрече под председательством врио губернатора края Андреем Тарасенко

16 июня, PrimaMedia. Встреча бизнесменов Приморья и Китая прошла в Харбине. Стороны обсудили возможности для сотрудничества и обменялись предложениями, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора края.

Строительство электростанций, импорт зерновых и туристские обмены – в Харбине состоялась встреча приморских бизнесменов с предпринимателями провинции Хэйлунцзян. Под председательством врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко стороны представили свои возможности для сотрудничества и обменялись предложениями по организации дальнейшего взаимодействия.

Провинция Хэйлунцзян – основной партнер Приморского края в сфере внешнеторговых и экономических отношений. Сегодня на территории региона работает несколько десятков крупных хэйлунцзянских предприятий. Наиболее успешные из них – корпорации "Чжундин" и "Хуасинь", которые реализуют в крае сельскохозяйственные проекты в рамках режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Однако, как отметил руководитель края Андрей Тарасенко, сейчас, благодаря договоренностям глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина, российско-китайское сотрудничество, в том числе отношения между Приморьем и северо-восточными провинциями Китая, выходит на новый этап. В этих условиях основной задачей регионов становится создание единого продукта, который будет востребован на мировом рынке. Перспективные сферы для взаимодействия – энергетика, портовая и дорожная инфраструктура, сельское хозяйство и промышленность.

"Мы можем сотрудничать по созданию новых тепловых электростанций, портовых мощностей, которые позволят организовать транзит грузов по Северному морскому пути, строительству скоростных железных дорог, открытию зверофабрик, производству строительных материалов и композитному кораблестроению", – подчеркнул врио Губернатора.

Для того, чтобы конкретизировать обозначенные намерения и найти выгодные обеим сторонам точки взаимодействия, представители российских и китайских предприятий кратко рассказали о направлениях своей работы и презентовали проекты, которые могут быть совместно реализованы в Приморье.

Так, с китайской стороны выступили сотрудники государственной корпорации "КитайЭнергоСтрой" и Всекитайской корпорации "Цзин Кэ", занятых в сфере энергетики и заинтересованных в строительстве электростанций в Приморье, государственного управления по освоению целинных и залежных земель, планирующих импорт зерновых из края, Хэйлунцзянской всекитайской туристской компании и Хэйлунцзянского туристского агенства молодежи, готовые направлять туристские группы в Приморье, государственного банка развития Китая, который намерен кредитовать бизнес для реализации инвестпроектов, и другие.

С российской стороны свой потенциал представили крупнейший агрохолдинг "Русагро", ищущий партнеров для организации поставок мясомолочной продукции, ООО "Композитное кораблестроение", предлагающее сотрудничество в области строительства судов, туристско-спортивный комплекс "Приморское кольцо", рассчитывающий на взаимодействие по строительству второй очереди кластера, компания "Приморский сахар", готовая организовать поставки продукции в Китай, Большекаменский рыбоперерабатывающий завод, заинтересованный в сотрудничестве с оптовыми торговыми сетями Поднебесной, и другие.

Важным итогом встречи стала договоренность ряда компаний о реализации совместных проектов. Как было отмечено в ходе мероприятия, часть из них может быть представлена на четвертом Восточном экономическом форуме, который пройдет в Приморье в сентябре этого года.

По мнению Андрея Тарасенко, встреча прошла очень продуктивно. Глава региона подчеркнул важность проведения переговоров "глаза в глаза".

"Такие мероприятия помогают бизнесу быстрее найти общие интересы и значительно ускоряют совместную работу", – заявил руководитель края.

Напомним, рабочий визит врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко в Китайскую Народную Республику начался в среду, 13 июня. Глава региона встретился в Пекине с представителями ряда китайских компаний – Китайской железнодорожной корпорацией, Центром планирования и исследования Шелкового пути, компаниями Sinomec и CNEEC.

В Чаньчуне глава края провел переговоры с инвесторами, работающими в сфере сельского хозяйства, руководством и представителями бизнеса провинции Цзилинь.

В Харбине глава Приморья принял участие в работе 29-ой Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, встретился с первым секретарем комитета Коммунистической партии провинции Хэйлунцзян Чжан Циньвэем и бизнесом провинции Хэбей.

Также у врио Губернатора запланированы встречи с Губернатором провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао и руководством провинции Гуандун, общение с представителями китайского бизнеса, встреча с крупными ассоциациями и корпорациями провинции Хэйлунцзян.

Кроме того, Андрей Тарасенко примет участие в работе Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества и в заседании межрегионального Комитета дружбы, мира и развития России и Китая.