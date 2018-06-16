Номинантов на премию «Люди года-2018» объявили во Владивостоке

Премия "Люди года". Фото: P.R.R.

За звание «Человек года» поборются такие известные персоны, как Иван Штыль, Елена Соловьева, Ефим Звеняцкий и многие другие

16 июня, PrimaMedia. Премия "Люди года-2018" пройдет 22 июня в Приморской краевой филармонии. На грандиозном шоу от "P.R.R.", хедлайнерами которого станут группа Totalи рэппер Птаха, выяснится, кому же достанется престижное звание, сообщает ИА PrimaMedia.

Кто придет на смену экс-мэру Игорю Пушкареву и станет Человеком года на этот раз? Делайте ваши ставки, господа! Номинанты премии "Люди года-2018" уже объявлены.

Первая "НЕ" актуальная премия "Люди Года 2018" пройдёт 22 июня в Приморской краевой филармонии.Это самое яркое событие Дальнего Востока, пришедшее на смену гламурной премии "Женщина года". Живой звук, культовые артисты, тонны самоиронии и только качественный юмор – всё это будет ждать зрителей на самом модном событии года.

"Время не стоит на месте, меняется формат, меняются интересы аудитории, и сегодня мы хотим говорить не только о прекрасном, мы хотим говорить исключительно об актуальном. "Люди года" – это премия для открытых людей, имеющих собственное мнение! Никакого налёта светскости или слащавости!" – говорит продюсер P.R.R. Россия Павел Компан.

Хэдлайнерами мероприятия выступят группа "TOTAL", реп-исполнитель "Птаха" аka "Зануда", дуэт "#2Маши", а также чемпион IDA WORLD DJ "Chell". Ответственные за настроение – "Edwin Group" (Эдвин Багдасарян, Иван Семёнов, Михаил Сиденко), а также популярный ведущий Дальнего Востока Иван Засухин.

"Люди года" – фееричное шоу на большой сцене, с невероятными декорациями, крутыми перфомансами, актуальными музыкантами и безупречными ведущими. Главным режиссером шоу на протяжении всех лет существования премии является сам продюсер P.R.R. Россия Павел Компан. Самые горячие темы, самые нетривиальные сюжеты сценария и, конечно же, самые актуальные и неожиданные номинации. В прошлом году победителем в номинации "Человек года" стал заключенный под стражу экс-мэр города Игорь Пушкарев. Его победа произвела эффект разорвавшейся бомбы и до сих пор является предметом горячих обсуждений. Чем удивят организаторы на этот раз? И кто станет обладателем престижной премии "Человек года-2018"? Делайте ваши ставки, господа!

Борьба будет нешуточная, ведь в списке номинантов самые яркие и неординарные персоны нашего города. Среди них:

Елена Соловьева – адвокат, специализирующийся на защите прав женщин, пострадавших от домашнего насилия. Елена смогла выиграть громкое дело Галины Каторовой об убийстве собственного супруга и добиться для нее оправдательного приговора. Этот прецедент – почти чудо, которое дает надежду, что понятие "самооборона" имеет право на существование и в нашей стране.

Вера Ломоносова – финансовый директор агропромышленной группы компаний "Армада". Мы привыкли видеть эту героиню в роли эксперта в области экономики, финансов и бизнеса. В этом году она открыла для нас совершенно новые грани и выступила как издатель сборника детских сказок "Когда цветет лотос"

Иван Штыль – приморский гребец, взявший два "золота" и "серебро" на чемпионате России по гребле, став 14-кратным чемпионом мира. Гордимся высоким и красивым чемпионом из города Владивостока!

Наталья Дзюбенко – учредитель компании "Автошкола Дороги Приморья", основатель сервиса "Автоняня", HR-директор стоматологии "DR.BLESK", бизнес-тренер, мнемо-коуч, основатель бизнес школы "Клиника бизнеса", помощник депутата, общественный деятель, в этом году запустила свой ютуб-блог с интересными персонами и открыла новый мультикультурный центр для детей.

Лада Глыбина – акула пера, осветившая в этом году максимально интересные, актуальные и острые темы с политической арены нашего города. Лада – не только информационный вестник, но и элемент общественного контроля над властью.

Ефим Звеняцкий – художественный руководитель Театра имени М.Горького, режиссер, народный артист Российской Федерации, почетный гражданин Владивостока – тот, кого смело можно назвать человеком выдающимся. В нем есть дар – будучи человеком искусства, не парить в облаках и не возвышаться, а сближаться с людьми и вести честный диалог со зрителем.

С полным списком номинантов Первой "НЕ" актуальной премии "Люди года-2018" можно ознакомиться здесь: http://kompanprr.ru/apps/prrespec/add_files/files/Номинанты.pdf

Голосуйте и не забывайте, что Первая "не" актуальная премия "Люди года-2018" – это по-прежнему так себе шоу от "P.R.R." и суперактуальные номинанты от журнала [OFF].

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