Олимпийские легенды посетили детский лагерь «Шепалово» во Врангеле

Олимпийские легенды посетили детский лагерь "Шепалово". Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Представители Российского союза спортсменов прибыли в Находку в рамках всероссийской благотворительной программы

16 июня, PrimaMedia. Олимпийские чемпионы посетили культурно-оздоровительный центр "Шепалово" в Приморье. Спортсмены провели для участников смены "Золотой кадр" пресс-конференцию и устроили автограф-сессию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", организовал встречу детей и легендарных отечественных спортсменов на базе культурно-оздоровительного центра (КОЦ) "Шепалово" во Врангеле.

Представители Российского союза спортсменов посетили Находку в рамках всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям и молодёжи России". Уникальный социальный проект объединил прославленных спортсменов, продвигающих детский спорт, здоровый образ жизни и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В состав делегации вошли 9 легенд отечественного спорта: трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Татьяна Казанкина, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева, олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Рузина, двукратный серебряный призёр олимпийских игр Антонина Зеликович, вице-президент Российского союза спортсменов – призёр олимпийских игр по академической гребле Анна Алёшина, олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников, олимпийский чемпион по велоспорту Александр Краснов и серебряный призёр олимпийских игр по бобслею Алексей Селивёрстов. Возглавила делегацию руководитель программы Наталья Боярская.



Общее фото с олимпийскими легендами в Шепалово. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Для гостей "Шепалово" тхэквондисты — члены юношеской команды АО "Восточный Порт" — провели показательное выступление. Ребята продемонстрировали мастерство, которому обучаются на базе современного спортивного комплекса "Восточник".



Показательные выступления тхэквондистов. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Участники тематической смены "Золотой кадр" КОЦ "Шепалово" провели с прославленными гостями пресс-конференцию.

"Дети интересовались, какие качества необходимо в себе воспитывать, чтобы стать олимпийским чемпионом, в каком возрасте нужно начинать профессионально заниматься спортом, а также какую столицу многократные участники Олимпийских игр вспоминают как самую гостеприимную за всю историю своей карьеры. Легендарные спортсмены единогласно ответили, что это Москва, на втором месте оказался канадский Монреаль", — отметила начальник КОЦ "Шепалово" Людмила Пушкарева.



Пресс-конференция с олимпийскими легендами. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Спортсмены рассказали детям о своём профессиональном пути, достижениях и трудностях, поделились ценными советами, подчеркнув, что высокие результаты достигаются трудолюбием, упорством и верой в себя. Спортсмены вручили ребятам открытки с автографами и провели блицтурнир на знание фактов об Олимпийских играх.



Автограф-сессия с олимпийскими легендами. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Организаторы акции уверены, что знакомство детей с известными спортсменами — лучшая мотивация для их собственных спортивных достижений.

Проект "Олимпийские легенды – детям и молодёжи России" реализуется с 2014 года с целью поддержки детского и молодёжного спорта в малых городах России. Помимо "Шепалово" гости Находки посетили спортивные секции и клубы, провели для более чем 500 детей акцию "Зарядка с чемпионом".

Культурно-оздоровительный центр "Шепалово", принадлежащий АО "Восточный Порт", расположен на побережье южной части Приморского края, в бухте Шепалово, неподалеку от мыса Поворотного и бухты Врангеля.

Часть летнего периода "Шепалово" действует как детский лагерь. Здесь созданы все условия для полноценного детского отдыха и занятий спортом: морской пляж в шаговой доступности, благоустроенные двухэтажные корпуса, библиотека, большой игровой комплекс на открытом воздухе, настоящее футбольное поле, спортивные площадки. За здоровьем и безопасностью детей следят квалифицированные вожатые, медицинский персонал и лицензированная охрана.

Первая летняя смена 2018 года под названием "Золотой кадр" проходит с 3 по 23 июня. В лагере ребята учатся снимать собственные видеосюжеты, которые представят на конкурс в разных номинациях, а результаты узнают на церемонии закрытия кинофестиваля в последний день отдыха.

Вторая смена "Шепалово" — "Легендарные истории Мира" — пройдет с 26 июня по 16 июля. Третья — экологическая — "Моя планета – Приморье" — продлится с 19 июля по 8 августа.

С середины августа "Шепалово" работает как семейная база отдыха. На базе есть прокат спортинвентаря, школа верховой езды, возможность прогулок на катере и ежедневные экскурсии