Марафонский заплыв. Фото: ИА PrimaMedia

Заплыв вокруг мыса Басаргина состоялся в экстремальных условиях

37 спортсменов боролись с ветром и волнами, соревнуясь в скорости

17 июня, PrimaMedia. Заплыв вокруг мыса Басаргина, организованный федерацией подводного спорта Приморского края 16 июня, прошел при неблагоприятных погодных условиях – дул сильный ветер, штормило. Из-за погоды не все заявившиеся спортсмены вышли на старт, а некоторые сошли с дистанции. Всего в заплыве приняли участие 37 пловцов, сообщает ИА PrimaMedia.

Спортсмены плыли в гидрокостюмах, ластах и масках. Также они использовали грузовые пояса, компасы и лопатки для плавания. Организаторы снабдили каждого участника сигнальным свистком и оранжевым сигнальным буйком, чтобы катера сопровождения могли издалека заметить их. Безопасность заплыва помогали обеспечить сотрудники ГИМС. Самым быстрым в итоге стал Руслан Зуев, преодолевший дистанцию за 1 час 11 минут. Ему удалось обогнать мастера спорта международного класса Павла Комарова, неоднократно занимавшего призовые места на дальневосточных и всероссийских первенствах. Результат Павла – 1 час 15 минут.

Пятикилометровый заплыв из бухты Соболь в бухту Патрокл проводится третий год. Он имеет статус тренировочного, предшествуя ежегодному 12-километровому марафону пловцов через Амурский залив, намеченному на 30 июня. Всего в течение года федерация подводного спорта проводит пять больших заплывов. 14 июля пловцы преодолеют дистанцию от острова Скрыплева до Приморского океанариума, а 8 сентября планируется финальный заплыв "Дружба" с возможностью выбора дистанции – 2, 3 или 5 км.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Марафонский заплыв в ластах через Амурский залив прошел во Владивостоке

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Массовый заплыв вокруг мыса Басаргина состоится в июне во Владивостоке

27 мая, 15:55

Морские каякеры Приморья откроют сезон на Русском

22 мая, 14:50

Картина дня

«Здесь вам не Бали»: купальный сезон во Владивостоке стартовал, а море нагреть забыли

15 июня, 19:10

Пенсия откладывается: что думают о повышении пенсионного возраста в Приморье

15 июня, 10:10

В центре Владивостока демонтируют ларьки с шаурмой

16 июня, 11:00

Вояж, вояж: Владивосток попал в топ регионов-«путешественников»

16 июня, 14:40

Амурский тигренок из Крыма поселился в приморском зоопарке «Садгород»

15 июня, 12:25

Лучом спасаемые: дольщикам Снеговой Пади пообещали достроить все дома за год
Номинантов на премию «Люди года-2018» объявили во Владивостоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia