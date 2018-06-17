Заплыв вокруг мыса Басаргина состоялся в экстремальных условиях

Марафонский заплыв. Фото: ИА PrimaMedia

37 спортсменов боролись с ветром и волнами, соревнуясь в скорости

17 июня, PrimaMedia. Заплыв вокруг мыса Басаргина, организованный федерацией подводного спорта Приморского края 16 июня, прошел при неблагоприятных погодных условиях – дул сильный ветер, штормило. Из-за погоды не все заявившиеся спортсмены вышли на старт, а некоторые сошли с дистанции. Всего в заплыве приняли участие 37 пловцов, сообщает ИА PrimaMedia.

Спортсмены плыли в гидрокостюмах, ластах и масках. Также они использовали грузовые пояса, компасы и лопатки для плавания. Организаторы снабдили каждого участника сигнальным свистком и оранжевым сигнальным буйком, чтобы катера сопровождения могли издалека заметить их. Безопасность заплыва помогали обеспечить сотрудники ГИМС. Самым быстрым в итоге стал Руслан Зуев, преодолевший дистанцию за 1 час 11 минут. Ему удалось обогнать мастера спорта международного класса Павла Комарова, неоднократно занимавшего призовые места на дальневосточных и всероссийских первенствах. Результат Павла – 1 час 15 минут.

Пятикилометровый заплыв из бухты Соболь в бухту Патрокл проводится третий год. Он имеет статус тренировочного, предшествуя ежегодному 12-километровому марафону пловцов через Амурский залив, намеченному на 30 июня. Всего в течение года федерация подводного спорта проводит пять больших заплывов. 14 июля пловцы преодолеют дистанцию от острова Скрыплева до Приморского океанариума, а 8 сентября планируется финальный заплыв "Дружба" с возможностью выбора дистанции – 2, 3 или 5 км.