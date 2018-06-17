Встреча представителей Приморья и КНР в Харбине. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Китайская провинция Гуандун проявила пристальный интерес к Приморью

Ведутся переговоры с компанией «Хуавей» о реализации проекта на Русском острове

17 июня, PrimaMedia. Одним из итогов визита приморской делегации на Харбинскую торгово-экономическую ярмарку стали переговоры вице-губернатора Приморского края Константина Богданенко с заместителем начальника секретариата Народного Правительства провинции Гуандун Линь Цзи. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Линь Цзи сообщил, что специально посетил стенд Приморья на ярмарке, чтобы изучить потенциал региона. По его словам, особый интерес китайских партнеров вызывает создание в Приморском крае филиалов крупных культурных объектов мирового значения – Мариинского театра, Третьяковской галереи, Русского музея и Эрмитажа.

"Нам необходимо проводить больше обменов и усиливать сотрудничество в таких отраслях, как экономика, культура и туризм", – подчеркнул замначальника секретариата Народного Правительства Гуандун.

Провинция Гуандун – одна из самых крупных в Китае, ее население составляет 110 миллионов человек. В течение 29 лет территория занимает первое место в Китае по уровню ВВП, в 2017 году этот показатель достиг 1,3 триллионов долларов.

Константин Богданенко рассказал китайскому чиновнику о таких крупных проектах, как создание транспортных коридоров "Приморье 1" и "Приморье 2", которые обеспечат транзит грузов из КНР к портам края.

В данный момент Приморский край налаживает сотрудничество с некоторыми компаниями провинции Гуандун, в частности ведутся переговоры с компанией "Хуавей" по реализации совместного проекта на острове Русский.

Линь Цзи подчеркнул, что провинция готова к сотрудничеству с Приморьем в любых отраслях, и отметил, что рассмотрит возможность посещения Морского салона и Восточного экономического форума в крае.

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