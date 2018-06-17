Легковой автомобиль затонул у Токаревской косы

Автомобиль у Токаревской косы. Фото: Сергей Бо для ИА PrimaMedia

Плавающую у самого берега пустую иномарку зафиксировали каякеры (ФОТО)

17 июня, PrimaMedia. Легковой автомобиль без водителя и пассажиров сегодня, 17 июня, обнаружили владивостокские каякеры, вышедшие прокатиться вдоль Токаревской косы утром. Странную находку они запечатлели на фото, сообщает ИА PrimaMedia.

"Людей внутри не было видно, разве что в багажнике кто-то мог быть, — рассказал один из очевидцев прибрежного дрейфа иномарки Василий Б. – Каякеры тут же обшутили странную находку — мол, море зовет…"

Случаи, когда автомобили уходят под воду летом, а не зимой, во Владивостоке довольно редки – аналогичное происшествие было зафиксировано 20 мая 2012 года, когда на Набережной с пирса свалился автомобиль, мигающий аварийной сигнализацией. Погибших и пострадавших не было.