Ревматологический центр открылся во Владивостоке

Доктор в больнице. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

Его создали негосударственные компании, получившие статус резидентов свободного порта

17 июня, PrimaMedia. Новый медицинский центр, специализирующийся на патологиях опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани, открылся во Владивостоке. Это клиника ревматологии профессора Дубикова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Негосударственный ревматологический центр основали две компании, ставшие резидентами свободного порта Владивосток, — "Лессор" и "Артрология". Оформить документы и земельный участок им помогла поддержка Корпорации развития Дальнего Востока. Также создателям нового медицинского учреждения предоставили налоговые каникулы.

Местом расположения медицинского центра выбран новый жилой комплекс "Восточный Бриз" в районе бухты Патрокл. Прием пациентов здесь начали сразу после приобретения медицинского оборудования и получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. Ежедневно в учреждении принимают до 50 человек.