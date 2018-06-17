Доктор в больнице. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

Ревматологический центр открылся во Владивостоке

Его создали негосударственные компании, получившие статус резидентов свободного порта

17 июня, PrimaMedia. Новый медицинский центр, специализирующийся на патологиях опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани, открылся во Владивостоке. Это клиника ревматологии профессора Дубикова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Негосударственный ревматологический центр основали две компании, ставшие резидентами свободного порта Владивосток, — "Лессор" и "Артрология". Оформить документы и земельный участок им помогла поддержка Корпорации развития Дальнего Востока. Также создателям нового медицинского учреждения предоставили налоговые каникулы.

Местом расположения медицинского центра выбран новый жилой комплекс "Восточный Бриз" в районе бухты Патрокл. Прием пациентов здесь начали сразу после приобретения медицинского оборудования и получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. Ежедневно в учреждении принимают до 50 человек.

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