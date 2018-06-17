Владивостокские гребцы впервые перевернулись на шестиместной лодке-аутригере

Шестиместный аутригер. Фото: Евгений Пафнутьев для ИА PrimaMedia

Экипаж мгновенно сориентировался, вернул плавсредство в исходное положение и продолжил гонку (ФОТО)

17 июня, PrimaMedia. Около 20 владивостокских гребцов накануне, 16 июня, приняли участие в гонке вокруг острова Елены. Несмотря на ветер и сильное волнение на море, до финиша добрались все, включая экипаж шестиместной лодки-аутригера, перевернувшейся на дистанции. Спортсмены рассказали корреспонденту ИА PrimaMedia, каково было гоняться в штормовых условиях.

"В гонке участвовали лодки-сурфски и аутригеры. По сути, первые – разновидность спортивной байдарки, а вторые – гавайское каноэ, — рассказал организатор и участник гонки Игорь Гаврилов. – Соревнования на таких лодках мы проводим регулярно каждые три недели. В этот раз условия были сложными – ветер, волна, шестиместный аутригер перевернулся. Но эти лодки сконструированы таким образом, что им не страшен переворот – гребцы тут же сами вернули аутригер в исходное положение и доехали до финиша".

Капитан экипажа перевернувшегося аутригера Андрей Никитин поделился опытом первого переворота:

"Мы ни разу не переворачивались на аутригере, только изучали по видео мануалы – что нужно делать в таких случаях. И вот пришлось применить знания на практике. Во время обхода острова Елены боковая волна приподняла уравновешивающий поплавок – аму – так, что лодка просто перевернулась. Примерно 4 минуты мы были в воде, затем вернули лодку в исходное положение, еще 4 минуты ушло на то, чтобы отчерпать из нее воду. Кстати, вода была вполне терпимой – 15 градусов. Дальше мы продолжили движение, разогрелись, и всю дистанцию преодолели за 1 час 36 минут".

В штормовом заезде наравне с мужчинами принимали участие и две девушки – Юлия Никитина и Анастасия Панкратова. На финише победители в каждом классе получили медали. Первым на одиночном аутригере к финишу пришел сам организатор Игорь Гаврилов с результатом 1 час 30 минут. Ненамного его опередил опытный спортсмен Аркадий Пец на лодке-сурфски – его результат 1 час 22 минуты. В аутригере-двойке лучшим стал экипаж Александра Артемиды и Ильи Жиляева. Вся гонка, по словам Игоря Гаврилова, заняла чуть больше двух часов.