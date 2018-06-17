Шестиместный аутригер. Фото: Евгений Пафнутьев для ИА PrimaMedia

Владивостокские гребцы впервые перевернулись на шестиместной лодке-аутригере

Экипаж мгновенно сориентировался, вернул плавсредство в исходное положение и продолжил гонку (ФОТО)

17 июня, PrimaMedia. Около 20 владивостокских гребцов накануне, 16 июня, приняли участие в гонке вокруг острова Елены. Несмотря на ветер и сильное волнение на море, до финиша добрались все, включая экипаж шестиместной лодки-аутригера, перевернувшейся на дистанции. Спортсмены рассказали корреспонденту ИА PrimaMedia, каково было гоняться в штормовых условиях.

"В гонке участвовали лодки-сурфски и аутригеры. По сути, первые – разновидность спортивной байдарки, а вторые – гавайское каноэ, — рассказал организатор и участник гонки Игорь Гаврилов. – Соревнования на таких лодках мы проводим регулярно каждые три недели. В этот раз условия были сложными – ветер, волна, шестиместный аутригер перевернулся. Но эти лодки сконструированы таким образом, что им не страшен переворот – гребцы тут же сами вернули аутригер в исходное положение и доехали до финиша".

Капитан экипажа перевернувшегося аутригера Андрей Никитин поделился опытом первого переворота:

"Мы ни разу не переворачивались на аутригере, только изучали по видео мануалы – что нужно делать в таких случаях. И вот пришлось применить знания на практике. Во время обхода острова Елены боковая волна приподняла уравновешивающий поплавок – аму – так, что лодка просто перевернулась. Примерно 4 минуты мы были в воде, затем вернули лодку в исходное положение, еще 4 минуты ушло на то, чтобы отчерпать из нее воду. Кстати, вода была вполне терпимой – 15 градусов. Дальше мы продолжили движение, разогрелись, и всю дистанцию преодолели за 1 час 36 минут".

В штормовом заезде наравне с мужчинами принимали участие и две девушки – Юлия Никитина и Анастасия Панкратова. На финише победители в каждом классе получили медали. Первым на одиночном аутригере к финишу пришел сам организатор Игорь Гаврилов с результатом 1 час 30 минут. Ненамного его опередил опытный спортсмен Аркадий Пец на лодке-сурфски – его результат 1 час 22 минуты. В аутригере-двойке лучшим стал экипаж Александра Артемиды и Ильи Жиляева. Вся гонка, по словам Игоря Гаврилова, заняла чуть больше двух часов.

1 / 12

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Иван Штыль стал 16-кратным чемпионом Европы по гребле на каноэ

12 июня, 13:35

Иван Штыль завоевал два золота Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

28 мая, 09:35

Картина дня

«Здесь вам не Бали»: купальный сезон во Владивостоке стартовал, а море нагреть забыли

15 июня, 19:10

Пенсия откладывается: что думают о повышении пенсионного возраста в Приморье

15 июня, 10:10

В центре Владивостока демонтируют ларьки с шаурмой

16 июня, 11:00

Вояж, вояж: Владивосток попал в топ регионов-«путешественников»

16 июня, 14:40

Амурский тигренок из Крыма поселился в приморском зоопарке «Садгород»

15 июня, 12:25

Лучом спасаемые: дольщикам Снеговой Пади пообещали достроить все дома за год
Номинантов на премию «Люди года-2018» объявили во Владивостоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia