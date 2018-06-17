Лучших молодых терапевтов и их наставников выбрали в Приморье

Награждение победителей. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Итоги конкурсов были объявлены на Дальневосточном форуме терапевтов

17 июня, PrimaMedia. День медицинского работника отмечают сегодня в Приморье. К этой дате в Приморье приурочили подведение итогов конкурсов "Лучший молодой терапевт" и "Лучший наставник молодого врача", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на медицинский портал Приморского края VladMedicina.

Торжественное награждение победителей и лауреатов конкурсов состоялось 14 июня в рамках официальной церемонии открытия 6-го Дальневосточного форума терапевтов.

Победителями конкурсов стали представители Владивостокской клинической больницы №1. Молодой врач-кардиолог отделения реанимации и интенсивной терапии Денис Богданов – лучший врач, а представитель этого же учреждения – врач ультразвуковой диагностики Елена Кондрашова – признана лучшим наставником.

С 13 по 15 июня Приморский край принимал VI Дальневосточный форум терапевтов. В этом году он посвящен 60-летию Тихоокеанского государственного медицинского университета. В мероприятии принимали участие терапевты, врачи общей практики, пульмонологи и другие специалисты со всего Дальнего Востока.