Авария на Седанке. Фото: Паблик "ДПС-контроль"

Две серьезных аварии произошли неподалеку от развязки на Седанке

В обоих случаях автомобили налетели на столбы

17 июня, PrimaMedia. Две аварии случились сегодня, 17 июня, в районе развязки Седанка-Патрокл. Родна из них собрала крупную автомобильную пробку, длящуюся по настоящий момент, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на паблик dps_control.

Авария, собравшая пробку на въезде в город со стороны Седанки, обошлась без жертв. Водитель и пассажиры "универсала", налетевшего на столб освещения, получили травмы.

Другая авария, произошедшая в первой половине дня в этом же районе, но по направлению выезда из города напротив ТРЦ "Седанка Сити", унесла жизнь водителя автомобиля Toyota Corona. По предварительным данным, ему стало плохо еще во время движения. Машину занесло и отбросило на тротуар, после чего она врезалась в столб. На место происшествия вызвали скорую, прибывшие врачи боролись за жизнь пострадавшего в салоне реанимобиля, но мужчина скончался. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи полиции.

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