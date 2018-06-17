Мэр Владивостока подписал петицию об отмене повышения пенсионного возраста

Виталий Веркеенко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В своем аккаунте Виталий Веркеенко поделился мнением об этой законодательной инициативе

17 июня, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко сегодня, 17 июня, выступил против готовящегося повышения пенсионного возраста для россиян. В своем аккаунте на Фейсбуке мэр разместил ссылку на соответствующую петицию портала Change.org, сообщает ИА Primamedia.

"Поддержал инициативу профсоюзов. Считаю правильным обсудить шире инициативу Правительства, еще не ставшую законом. Накопленные проблемы пенсионной системы понятны, необходимы эффективные решения. Варианты решений, безусловно, есть", — написал Виталий Веркеенко на своей страничке в популярной социальной сети.

В комментариях к этой записи общественные деятели привели аналогичную петицию, размещенную на портале "Российская общественная инициатива" (РОИ). В отличие от Change.org портал РОИ декларирует обязательное рассмотрение правительством тех петиций, которые набирают 100 тысяч голосов. Сейчас за обращение "Не допустить повышения возраста выхода на трудовую пенсию по старости" на РОИ проголосовали более 62 тысяч человек. Что касается Change.org, то там число голосов приближается к миллиону, но гарантий эффективности петиции по итогам голосования нет.

"Для пополнения казны Правительство не должно принимать решения ущемляющие права граждан на заслуженный отдых. Для решения государственных задач будет гораздо эффективнее провести тщательный аудит Пенсионного Фонда.

Выход на пенсию по старости не менялся с 1932 года и этот факт можно считать достижением социальной политики государства. Увеличение продолжительности жизни населения в какой-то степени связано и с этим фактором. Увеличив возраст выхода на пенсию по старости — Правительство сократит продолжительность нашей жизни", — говорится в обращении на портале РОИ.