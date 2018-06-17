ДВФУ собрал выпускников разных поколений на встрече «Наш Политен»

Корпус ДВФУ на Пушкинской. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Большой сбор открыл серию торжеств, посвященных 100-летию инженерного образования на Дальнем Востоке

17 июня, PrimaMedia. Выпускники-инженеры разных поколений встретились в ДВФУ в субботу, 16 июня.

День встречи выпускников всех поколений "Наш Политен" на Пушкинской, 10 ознаменовал начало основных торжеств, посвященных 100-летию инженерного образования на Дальнем Востоке России, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Мероприятия встречи "Наш Политен" развернулись на нескольких площадках. Сначала в 10 часов утра у исторического корпуса ДВФУ на Пушкинской выпускники, преподаватели, сотрудники и студенты Инженерной школы провели поверку политехников, героически павших в боях за Родину, и возложили венки к мемориалу. Затем собравшиеся торжественно открыли мемориальную доску памяти бывшего ректора ДВПИ Николая Храпатого, возглавлявшего вуз в 1984-1992 годах.

В течение дня у исторических зданий университета работали интерактивные площадки и фотозоны для выпускников. Для тех, кто не смог присоединиться к празднику, была организована онлайн трансляция на канале #ИнженерыВостока.

В 13.00 выпускников организованно на автобусах повезли в новый кампус ДВФУ на острове Русском. Здесь состоялось открытие исторической экспозиции, посвященной развитию инженерного образования, и большой праздничный концерт "Песни поколения". Гостей кампуса провели по учебным корпусам, показали современные инженерные лаборатории. В течение всего дня участники большого сбора выпускников с удовольствием общались со своими бывшими однокурсниками и друзьями по студенческим отрядам.