Синоптики пообещали Владивостоку потепление на будущей неделе

Ромашки. Фото: ИА PrimaMedia

Уже через четыре дня температура поднимется до +20

17 июня, PrimaMedia. Минувшая неделя во Владивостоке и в ряде прибрежных районов Приморья выдалась довольно холодной. Однако Примгидромет обещает, что все вот-вот изменится, сообщает ИА Primamedia.

В последние три дня, с 13 по 15 июня владивостокцам пришлось мириться с дневными температурами +10…+12 °C, а ночами столбик термометра опускался до +8 °C. Такие же холода стояли в соседнем Надеждинском районе и на побережье в целом. В воскресенье, 17 июня, синоптики предсказали прохождение по краю фронтальных разделов, вызвавших дожди. Сразу после этого температурный фон начнет повышаться.

Уже сегодня к вечеру температура в краевом центре поднялась до 13 °C – и потепление ощутимо. Далее с каждым днем будет все теплее: в пятницу синоптики обещают +20 градусов, а в субботу все 24. Правда, вслед за этим вновь прольется дождь, но сильного похолодания уже не будет.