Ромашки. Фото: ИА PrimaMedia

Синоптики пообещали Владивостоку потепление на будущей неделе

Уже через четыре дня температура поднимется до +20

17 июня, PrimaMedia. Минувшая неделя во Владивостоке и в ряде прибрежных районов Приморья выдалась довольно холодной. Однако Примгидромет обещает, что все вот-вот изменится, сообщает ИА Primamedia.

В последние три дня, с 13 по 15 июня владивостокцам пришлось мириться с дневными температурами +10…+12 °C, а ночами столбик термометра опускался до +8 °C. Такие же холода стояли в соседнем Надеждинском районе и на побережье в целом. В воскресенье, 17 июня, синоптики предсказали прохождение по краю фронтальных разделов, вызвавших дожди. Сразу после этого температурный фон начнет повышаться.

Уже сегодня к вечеру температура в краевом центре поднялась до 13 °C – и потепление ощутимо. Далее с каждым днем будет все теплее: в пятницу синоптики обещают +20 градусов, а в субботу все 24. Правда, вслед за этим вновь прольется дождь, но сильного похолодания уже не будет.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Короткая рабочая неделя порадует жителей Приморья теплом

12 июня, 16:45

Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в праздничные дни

09 июня, 15:30

Жара в Приморье сменится туманом и дождем на новой рабочей неделе

04 июня, 09:15

Последний день весны во Владивостоке: красивый закат и предвкушение тепла

01 июня, 09:50

Температура во Владивостоке сегодня поднимется выше 20 градусов

31 мая, 09:50

Картина дня

«Здесь вам не Бали»: купальный сезон во Владивостоке стартовал, а море нагреть забыли

15 июня, 19:10

Пенсия откладывается: что думают о повышении пенсионного возраста в Приморье

15 июня, 10:10

В центре Владивостока демонтируют ларьки с шаурмой

16 июня, 11:00

Вояж, вояж: Владивосток попал в топ регионов-«путешественников»

16 июня, 14:40

Амурский тигренок из Крыма поселился в приморском зоопарке «Садгород»

15 июня, 12:25

Лучом спасаемые: дольщикам Снеговой Пади пообещали достроить все дома за год
Номинантов на премию «Люди года-2018» объявили во Владивостоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia