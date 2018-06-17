Юбилейный 75-й выпуск молодых офицеров флота и мичманов отпраздновали в ТОВВМУ

Церемония юбилейного выпуска ТОВВМУ. Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Приморского края

Торжественные мероприятия прошли у мемориала «Боевая слава ТОФ»

17 июня, PrimaMedia. Торжественные мероприятия в честь юбилейного 75-го выпуска ТОВВМУ имени адмирала Макарова прошли накануне, 16 июня, на Корабельной набережной Владивостока у Мемориального комплекса "Боевая слава ТОФ". Около 140 молодых офицеров и мичманов прошли маршем по Корабельной набережной и получили погоны и кортики, сообщает ИАPrimamedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания края.

За свою 80-летнюю историю ТОВВМУ подготовило более 18 тысяч офицеров флота. 16 июня для очередных 137 выпускников прозвучал приказ Министра обороны РФ об окончании военного учебного заведения и состоялась церемония производства в офицеры и мичманы.

Церемония посвящения выпускников ТОВВМУ в офицеры и мичманы. Фото: Пресс-служба законодательного собрания Приморского края Церемония посвящения выпускников ТОВВМУ в офицеры и мичманы. Фото: Пресс-служба законодательного собрания Приморского края Церемония посвящения выпускников ТОВВМУ в офицеры и мичманы. Фото: Пресс-служба законодательного собрания Приморского края Церемония посвящения выпускников ТОВВМУ в офицеры и мичманы. Фото: Пресс-служба законодательного собрания Приморского края Церемония посвящения выпускников ТОВВМУ в офицеры и мичманы. Фото: Пресс-служба законодательного собрания Приморского края Церемония посвящения выпускников ТОВВМУ в офицеры и мичманы. Фото: Пресс-служба законодательного собрания Приморского края Церемония посвящения выпускников ТОВВМУ в офицеры и мичманы. Фото: Пресс-служба законодательного собрания Приморского края Церемония посвящения выпускников ТОВВМУ в офицеры и мичманы. Фото: Пресс-служба законодательного собрания Приморского края Церемония посвящения выпускников ТОВВМУ в офицеры и мичманы. Фото: Пресс-служба законодательного собрания Приморского края Церемония посвящения выпускников ТОВВМУ в офицеры и мичманы. Фото: Пресс-служба законодательного собрания Приморского края 1 / 10

С важным рубежом в военной карьере – окончанием учебы – молодых офицеров поздравили представители командования ТОФ, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, вице-губернатор Дмитрий Мариза, и.о. главы города Владивостока Константин Лобода, спикер думы краевого центра Андрей Брик. Напутственные слова и добрые пожелания адресовал вчерашним курсантам ветеран Великой Отечественной войны, выпускник училища 1945 года Владимир Майстер.

Важнейшей частью мероприятия стала церемония прощания вчерашних курсантов с боевым знаменем училища. Затем по сложившемуся обычаю личный состав учебного заведения исполнил в честь выпускников попурри из военных песен. Завершились торжества традиционным ритуалом – во время прохождения маршем по Корабельной набережной молодые офицеры подбросили в небо на счастье и на удачу монеты.

Всего в нынешнем году из стен Тихоокеанского высшего военно-морского училища вышло 88 лейтенантов и 49 мичманов и прапорщиков. Из них один выпускник завершил обучение с золотой медалью, а пятеро – получили дипломы с отличием. В скором времени всем им предстоит отправиться к месту службы и влиться в коллективы экипажей и частей Военно-Морского Флота и Пограничной службы ФСБ России.