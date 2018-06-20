Повышение НДС оплатит население: бизнес Приморья отреагировал на повышение ставки налога

Кассовый аппарат. Фото: ИА PrimaMedia

Предприниматели отмечают, что решение правительства заставит их поднять цены, и опасаются падения покупательского спроса

20 июня, PrimaMedia. Бизнес Приморья не одобряет решение правительства РФ поднять ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20%. Предприниматели признают, что увеличение налоговой нагрузки неизбежно удорожит товары и услуги для населения, что, в свою очередь, обернется падением потребительского спроса. И, как следствие, отразится на рентабельности их бизнеса. Вместе с тем, считают они, рост НДС — наименьшее из возможных зол, ведь могло быть и хуже. Корр. ИА PrimaMedia узнал, что думают о повышении ключевого для российской экономики налога в предпринимательском сообществе Приморья.

Напомним, что 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что общая ставка НДС будет повышена до 20%.

НДС, который переносится в конечные цены всех товаров и услуг, — краеугольный камень российской налоговой и бюджетной системы. В прошлом году федеральная казна собрала 5,1 трлн рублей НДС, или 34% всех доходов бюджета. В этом году правительство рассчитывает собрать за счет НДС на отечественные и импортные товары и услуги почти 5,8 трлн рублей.

Сергей Митрофанов, предприниматель, вице-президент ГК "В-Лазер"

"Правительство в очередной раз опустило свою репутацию на ступеньку вниз. Мы прекрасно помним, сколько было клятв и выступлений, что налоговые условия меняться не будут, что бизнес хотя бы три года, а лучше шесть лет, будет работать в условиях налоговой стабильности. И лично для меня стало большим сюрпризом, что правительство поступило таким образом. Это означает, что очень плохое прогнозирование у власти, что мы перед президентскими выборами ничему не должны верить. Это очень отрицательный момент. С другой стороны ясно, что бюджет не шьется, причем не шьется серьезно, несмотря на то, что доходы этого года больше прошлого. Дефицит где-то 1,2 трлн рублей, его нужно как-то уменьшить. Увеличение НДС на 2 процентных пункта принесет 600 млрд рублей. Я так понимаю, что это произошло из-за нового майского указа президента о развитии России до 2024 года. Там есть мосты, дамбы, дороги, много чего еще. Есть обещания, которые нужно закрывать. Получается, что цена этим майским указам такова, что не хватает где-то 600 млрд рублей в год. И поэтому правительству пришлось пойти на непопулярные меры и нарушить свое обещание.

То есть оцифровали майские указы, поняли, что не хватает 600 млрд и решили поднять НДС. Это проще всего. При этом, очень жаль, что не пошли трудным путем. Вот, если у меня в бизнесе трудности, доходы с расходами не сходятся, я начинаю сокращать издержки. Так же и государство может делать. У нас есть, что сократить, есть широкое поле для оптимизации. Прежде всего, в госзакупках. Нужно спросить губернаторов, почему у них машины, которые делают дороги, погонный метр которых в три раза дороже, чем, например, в США.

Заплатят за все, конечно, люди, население. В чеке указывается НДС, он вырастет на 2%, цены по любому на столько же поднимут. Для бизнеса это не так страшно, потому что значительную часть НДС ему государство возмещает.Рентабельность бизнеса от этого не очень сильно уменьшится. А потребитель заплатит. Розница первым делом что сделает? Она скажет "ребята, вы в чеке, что раньше читали, 18%? А теперь там 20% написано. Вот и не удивляйтесь, что цена на тот или иной товар выросла". Вам же никто не будет объяснять, что из этих пяти рублей прибавки, он потом возместит рубль, и попытается таким образом повысить свою рентабельность. Но и бизнесу немного достанется. Потому что этот итальянский паштет и раньше мало кто покупал, а теперь вообще никто брать не будет. Поэтому и бизнес тоже пострадает, потому что люди опять скажут, что эти проклятые предприниматели опять цены задрали, все им мало. Никто же в этой наценке не видит тех расходов, которые бизнес реально несет. Сколько в этой цене налогов, пожарников, аренды земли, штрафов и пеней, никто это не считает.

Надо заниматься сложными вопросами, но почему-то в очередной раз выбрали простой путь.Президент указ подписал, выполнять надо, значит, поднимаем НДС. И в целом ничего страшного, я знаю страны, где НДС от 12,5 до 24%. То есть мы где-то посередине остаемся. Хорошо, что подняли НДС, а не какой-нибудь другой налог, это самое меньшее из зол. Если бы это был НДФЛ, и мы бы перешли от плоской шкалы к прогрессивной, то просто в тень бы загнали еще больше налогоплательщиков. Ведь даже по плоской шкале не все хотят платить в полный рост".

Дмитрий Алексеев, предприниматель, директор по развитию ГК DNS

Попробую пояснить, почему лично я выдохнул и порадовался, что принято решение поднять именно НДС до 20%. Это правильное решение, но из серии из всех плохих возможных решений — наименее вредное.

Немного контекста.

• Основная проблема России, это отсутствие в последние 6 лет экономического роста и отсутствие его на обозримое будущее. Но, к сожалению, это консенсус, преобладающий у нас в общества, которое голосует за “стабильность”.

• В бизнесе есть две разновидности экономической модели: прибыль можно увеличивать через рост оборота и через рост наценки. Первая модель хороша тогда, когда рост оборота у вас опережает рост издержек. Вторая модель хороша, когда вы можете поддерживать “локальную монополию”.

• Другое правило из бизнеса: расходы всегда имеют тенденцию к увеличению. Т.е. при состоянии “стабильности”, как бы вы не хотели, но расходы будут расти.

Еще в прошлом году стало совершенно очевидно, что в России побеждает партия “Стабильности осажденного острова”, и стали разрабатываться методы поиска ресурсов для поддержания этой стабильности. Все же понимают, что она требует постоянно растущих расходов. Рассматривалось три условных сценария:

1. “Глазьевский”. Давайте финансировать все за счет эмиссии. Довольно привлекательно звучащие для не специалиста тезисы про “активную денежную политику”, “дешевые кредиты для производства” и т.д.

2. “Собянинский”. Основная проблема с расходами на местном уровне, давайте дадим регионам возможность пополнить бюджет за счет введения налога с продаж, идущего в региональный бюджет. (Как вариант – увеличить подоходный налог)

3. “Кудринский”. Усилим контроль за тратами, порежем основные расходы (простите пенсионеры), увеличим сборы самым контролируемым образом.

Были еще и более безумные сценарии, как и комбинации приведенных выше. Но активных сторонников они не имели.

Так вот, из этих трех вариантов “поддержания стабильности”, третий наиболее разумный и позволяет хотя бы сохранить базовые основы экономики. Ибо первый вариант довольно быстро приводит к разрушению финансовой системы России, а второй хоронит легальную экономику уводя ее в тень, сводя на нет все попытки увеличить сборы.

Поэтому, извините, но в заданных политических рамках, наше правительство (экономический блок) демонстрирует удивительную разумность и профессионализм. У нас экономические проблемы лежат не в плоскости экономики. К тому же, правительство еще и служит политическим демпфером. А то, что поднятие НДС негативно скажется на росте экономики, как и на доходах компании ДНС, так это понятно", — написал Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook.

Александр Калинин, президент предпринимательского объединения "Опора России"

"Конечно, мы против повышения НДС. Ведь это дополнительная нагрузка на бизнес. Уже подчитано, что она составит дополнительные 600 млрд рублей. От этого налога тяжело уклониться, поскольку НДС очень хорошо собирается. Само же министерство финансов неоднократно говорило, что проблема нашей налоговой системы в очень большой фискальной нагрузке на фонд оплаты труда. Она и выталкивает зарплаты в серую зону, сказал Калинин. Повышение НДС еще больше усилит нагрузку на фонд оплаты труда, следовательно, еще больше предпринимателей предпочтут уйти в тень, а российская налоговая система еще более неконкурентоспособной. Судите сами: прежде чем выплатить рубль зарплаты, предприниматель должен заплатить с него 20 копеек НДС, 30 копеек в фонды, 13 копеек подоходного налога. То есть минимум 63-65 копеек с рубля он отдаст.

Повышение НДС действительно пойдет в цены, будет удорожание товаров, пострадает потребитель, но не только он. Дело в том, что весь НДС на потребителя не удастся переложить, потому что потребительский спрос ограничен. Он только-только начал восстанавливаться после кризисов последних лет, но с ростом цен ожидаемо затормозится. Соответственно, у бизнеса уменьшится прибыль.

Вместе с тем, нам было обещано, и (министр финансов) Антон Германович Силуанов говорил, что будет отменен налог на движимое имущество, так называемый "налог на модернизацию", что будет ускоренный возврат НДС. Плюс нам было обещано упрощение отчетности, изменение валютного контроля, дешевые деньги для малого бизнеса под 6,5%. Все это прописано в указе президента, но пока не сделано. Мы считаем, что не нужно откладывать исполнение. Должны быть какие-то компенсационные меры, снижение административных барьеров, снижение других налогов. То есть должно убираться все, что мешает инвестиционной активности бизнеса. Мы надеемся, что все это будет делаться, и будем прилагать усилия, чтобы это было сделано".

Отметим, что повышение НДС произойдет с 1 января 2019 года. Об этом РБК рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, эта мера даст бюджету дополнительно более 600 млрд рублей ежегодно начиная с будущего года. Средства помогут профинансировать "национальные цели развития", определенные майским указом президента, сказал он.

Министр финансов не уточнил, как повышение НДС отразится на потребительских ценах, но это по определению инфляционная мера. В то же время Силуанов пообещал, что правительство готовит пакет мер по "компенсации" повышения НДС. Во-первых, расширятся возможности бизнеса для ускоренного возмещения налога на добавочную стоимость. Сейчас Налоговый кодекс предоставляет право на ускоренный способ его возмещения, если компания уплатила не менее 7 млрд рублей НДС, акцизов, налогов на прибыль и на добычу полезных ископаемых в совокупности за три предыдущих года; этот порог будет снижен до 2 млрд рублей, сообщил Силуанов. Во-вторых, сократятся сроки камеральных проверок при возмещении НДС. В-третьих, правительство отменит налог на движимое имущество (бизнес неоднократно призывал его отменить, называя "налогом на модернизацию"). Наконец, тариф по взносам работодателей на обязательное пенсионное страхование работников будет "бессрочно" зафиксирован на уровне 22% (и 10% при достижении предельной базы по взносам), сказал Силуанов. По действующему законодательству, тариф на ОПС должен вернуться на уровень 26% с 2021 года.

По словам Медведева, "чтобы эта нагрузка [от повышения НДС] не падала на людей, все льготы по НДС на основные социально-значимые товары и услуги будут сохранены". Речь идет о пониженных ставках в отношении продовольствия, детских и медицинских товаров, а также о нулевых ставках на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.