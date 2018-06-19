Лайфхак: получаем компенсацию за сломанный автомобиль на "убитых" дорогах Приморья

ДТП. Фото: Антон Новгородов, ИА PrimaMedia

Существуют законный способ получения денег у муниципальных властей или обслуживающей дорогу организации

19 июня, PrimaMedia. Разбитую ходовую часть автомобиля, лопнувшие шины и другие поломки, возникающие из-за отвратительного состояния дорог, не всегда надо ремонтировать за свой счет. Финансирование этих хлопот можно переложить на плечи собственников конкретных участков дорог или обслуживающих организаций. Соблюдение нескольких нюансов позволит автовладельцу вернуть свои деньги, сообщает ИА PrimaMedia.

Часто дорожно-транспортное происшествие происходят именно из-за плохого состояния дороги — неправильно установленных дорожных ограждений, незакрытых люков, а то и вовсе обвала участка трассы. Почти все автомобилисты в таких случаях ругают государство или местные власти и ремонтируют поврежденный автомобиль за свой счет. Такой подход в корне неверен – за состоянием каждой дороги следит конкретная управляющая компания (или сам собственник дороги), следовательно, она и несет ответственность за невыполнение своих обязанностей в виде образовавшихся ям и прочих дефектов, выходящих за рамки допустимых отклонений. Для этого даже специальный ГОСТ есть (Р 50597-2017).

Но чтобы получить с государства или УК деньги, нужно соблюсти несколько нюансов. Первый нюанс, ДТП (а попадание в яму или обвал на дороге – это ДТП) должно быть надлежащим образом оформлено. После выставления аварийных знаков и включения аварийных сигналов, первым делом необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, автомобиль при этом, желательно не передвигать, насколько это позволяет ситуация.

До приезда ГИБДД необходимо зафиксировать окружающую обстановку – расположение автомобиля, дорожных дефектов (рекомендуется сделать фото ямы с приложенной линейкой, нет линейки кладите рядом с ямой пачку сигарет или другой предмет для определения размера) и видимые повреждения. Кроме того, по возможности нужно узнать контактные телефоны свидетелей ДТП и попросить их остаться до приезда сотрудников ГИБДД.

По словам сотрудников юридической компании Берестенко и партнеры, эти действия, упростят доказывание повреждений, плохого состояния дороги, а также связи между таким состоянием и повреждениями вашего автомобиля. Кроме того, они защитят от возможных злоупотреблений со стороны сотрудников ГИБДД и обслуживающей дорогу компании – первые могут указать в протоколе и схеме ДТП неверные данные, выставляющие вас виновным, а вторые могут засыпать яму щебнем или скрыть следы, оперативно ее отремонтировав.

Второй нюанс: при составлении протокола и схемы ДТП, а также по приезде работников обслуживающей компании нужно внимательно следить за тем, как они составляют документы. Если сотрудники ГИБДД указывают неверные сведения, требуйте составления нового протокола либо указывайте свои возражения в тексте составленного.

Третий нюанс: взыскать с обслуживающей компании деньги поможет составленный акт осмотра дорожных дефектов, который самостоятельно в свободной форме можно составить на месте ДТП и убедить сотрудников обслуживающей компании подписать его – не все работники имеют достаточно наглости отказать в указании правдивых сведений. В акте нужно указать расположение дефектов дороги и их характеристики, а также по возможности иные относящиеся к ДТП сведения – чем их больше, тем легче и быстрее пройдет судебный процесс. При этом надо не забыть подписать акт с двух сторон, указав полные данные подписантов.

Четвертый: необходимо провести оценку стоимости ремонта автомобиля, от которой и будет рассчитываться цена иска. Для этого достаточно обратиться к любому автооценщику (средняя стоимость услуг 7 – 15 тысяч руб.), которые также можно компенсировать через суд.

"При наличии полного комплекта документов, безоговорочно доказывающего вину обслуживающей компании, нужно попытаться получить возмещение, не обращаясь в суд, а взаимодействуя с обслуживающей организацией в рамках претензионного порядка – ни одна организация не захочет терять дополнительные деньги на оплату услуг юриста и законной неустойки за невыплату компенсации, поэтому данный путь также бывает эффективен, поскольку позволяет сэкономить значительное количество времени и нервов, — говорят в юридической компании Берестенко и партнеры. — Ну, а если договориться не удалось – тогда к юристам и в суд".

Всё перечисленное на первый взгляд является очевидным, об этом все знают или догадываются. Но когда дело доходит до ДТП, многие теряются. "В нашей практике был случай, когда водитель машины очень ответственно подошел к заполнению документов. Возможно, свою роль сыграло то, что он был просто наемным водителем на чужой машине. Но его требовательность, щепетильность и настойчивость привели к тому, что были составлены правильные протоколы, подписаны нужные документы, и обслуживающая компания даже не пошла в суд. Решила в досудебном порядке компенсировать владельцу все расходы по ремонту люксового автомобиля", — говорят в юридической компании Берестенко и партнеры.