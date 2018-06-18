Дмитрий Поташев: О незрячих в Приморье говорят не так часто, как хотелось бы

Дмитрий Поташев. Фото: ИА PrimaMedia

Председатель краевой организации Всероссийского общества слепых рассказал о проблемах людей с инвалидностью и способах их решения

18 июня, PrimaMedia. Люди с инвалидностью, о которых совсем недавно в России было не принято писать и говорить, сегодня находятся в фокусе общественного внимания. И, хотя воспитание толерантности общества к инвалидам идет медленно и постепенно, этот процесс приносит результаты. О том, как сами инвалиды стараются в партнерстве с властью решать проблемы социальной адаптации и реабилитации, в интервью ИА PrimaMedia рассказал представитель президента Всероссийского общества слепых (ВОС) по Дальневосточному Федеральному округу, председатель Приморской краевой организации ВОС Дмитрий Поташев.

- Дмитрий Вячеславович, сколько людей в Приморье и во Владивостоке, в частности, являются инвалидами по зрению?

— На учете в нашей организации состоит две с половиной тысячи человек, но не обращаются за помощью еще около семи тысяч. Разница в цифрах связана с недостаточным распространением информации о ВОС. В СМИ о нас говорят не так часто, как хотелось бы. В основном мы работаем через медико-социальную экспертизу и социальную защиту, Фонд социального страхования — там, как могут, о нас сообщают. Но это тоже по случаю, только если сами люди интересуются, им рассказывают.

— Как часто граждане обращаются к вам за помощью?

— Довольно часто. Людей волнуют личные и бытовые вопросы: постановка на учет, индивидуальная реабилитация, получение различных технических средств — тростей, электронных луп... Мы помогаем детям, на праздники развозим им подарки, проводим социальную адаптацию.

— Вы можете предоставить незрячим технические средства?

— Мы стараемся помогать с приобретением. Этим занимается отдел технических средств реабилитации, включенный в Фонд социального страхования, а мы рассказываем людям, куда идти, как и где пройти медико-социальную экспертизу, оформить документы и получить бланк ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации— прим. ред.). Но основная наша задача — защита прав и интересов инвалидов и формирование толерантного отношения к ним.

— Вы работаете с инвалидами только во Владивостоке?

— Нет, у нас 8 местных организаций по всему Приморскому краю, помимо Владивостока. Одна организация охватывает сразу несколько районов: Лесозаводская местная организация объединяет Пожарский, Кировский, Лучегорский районы, Уссурийская — Октябрьский, Ханкайский, Хорольский районы.

— Как вы участвуете в решении вопросов о создании доступной среды для инвалидов?

— С 2012 года я состою в городской Думе и занимаюсь программой "Доступная среда", рассчитанной до 2025 года. Цель этой программы — обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Я активно участвую в разрешении проблем, с которыми сталкиваются инвалиды в нашем городе. Для "колясочников" мы стараемся создавать как можно больше пандусов. Для людей с ограничением слуха нужны индукционные петли, которые усиливают звук, и светящиеся бегущие строки. Особенно это касается общественного транспорта. Для тех, у кого проблемы со зрением, необходимы желтые тактильные дорожки, а также таблички со шрифтом Брайля во всех учреждениях и местах общего пользования. В Корее, например, даже на ручках такси выбит шрифт Брайля. Удручает то, что мало выделяют денег на улучшение условий жизни инвалидов. С каждым годом финансирование все больше урезают.

— Почему, по вашему мнению, так происходит?

— Все из-за недостатка финансов. Местные власти не хотят или не могут помочь, а своими силами мы мало что можем сделать. Если бы вопросы решались на уровне края, мы бы смогли больше помогать местным организациям. ВОС — не орган власти, мы только настойчиво пишем в различные инстанции, говорим о наших проблемах при любой удобной возможности. Надеюсь, что с новой властью в нашем городе что-то изменится, по крайней мере, я постоянно поднимаю этот вопрос.

— Какие хорошие примеры создания доступной среды вы можете привести хотя бы на уровне города?

— В данный момент более 49 остановок общественного транспорта во Владивостоке оборудованы тактильной плиткой, 50 светофоров по городу с речевым информированием, звуковое оповещение в общественном транспорте. Также в городе существует краевая библиотека для слепых, которая предоставляет инвалидам по зрению возможность использования электронной лупы и "читающей" машины, выполнение заказов на издание рельефно-точечным шрифтом, обучение работе за компьютером с использованием адаптивных технологий. Более-менее неплохо дела обстоят в Уссурийске, там органы власти действительно принимают меры, в городе уже установлены тактильные дорожки.

— Если к вам обращаются люди с вопросами о трудоустройстве, вы можете помочь?

— Мы помогаем в этом регулярно. Сотрудничаем с владивостокским предприятием "Ритм", на котором незрячие и слабовидящие люди делают перчатки, прищепки, тактильную плитку. К сожалению, это единственное такое предприятие в крае. С мая этого года мы выплачиваем инвалидам сумму не ниже минимальной российской зарплаты с дополнительными районными надбавками. Сейчас слабовидящих стали брать на работу даже в государственный сектор, например, в Сбербанк, но до Дальнего Востока эта тенденция пока не дошла.

-Какой жизненный вопрос для незрячих жителей Приморья вы можете назвать наиболее острым?

— Повышение достатка. Люди живут очень тяжело, буквально бедно. Получаемой пенсии по инвалидности не хватает на жизнь. Нужна поддержка хотя бы на уровне муниципалитета, а лучше на государственном уровне. И, конечно, скорейшая реализация "Доступной среды", потому что на данный момент эта доступная среда заканчивается в районе остановки транспорта "Фабрика Заря".

— Кто оказывает вам поддержку? Насколько она постоянна?

— Через Министерство труда и социальную защиту люди получают постоянную пенсию, льготные выплаты. Администрация края старается выделять средства. Край дает субсидию, на которую мы можем проводить различные творческие конкурсы для социально-культурной реабилитации: битвы хоров, КВН, спортивные слеты, конференции. В следующем году планируем большое международное мероприятие, направленное на обмен опытом между ВОС и зарубежными организациями.

-Может, у вас есть какой-то негласный девиз?

-Я стараюсь каждому обращающемуся оказать личное внимание. А вообще желаю всем синего неба, свежего хлеба, чистой воды и никакой беды!

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.