Спорт. 07:30
Спартакиада от World Class. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Клиенты World Class поборолись за медали и призы в ежегодной Спартакиаде

Юбилейные соревнования провела сеть фитнес-клубов (ФОТО)

21 июня, PrimaMedia. Ежегодную спартакиаду провели сеть спортивных клубов World Class и "Геометрия фитнеса". Юбилейные спортивные соревнования прошли в 10 раз на стадионе "Динамо". Клиенты и тренеры сети фитнес-центров боролись за призы от партнеров мероприятия. Спартакиада проходит в несколько этапов: первый в бассейне, второй на спортивных снарядах на стадионе, сообщает ИА PrimaMedia.

В юбилейной спартакиаде приняли участие 150 участников клиентов сети "Геометрия фитнеса" и World Class. Соревнования проходили в дисциплинах: личные заплывы, бег, прыжки в длину, функциональное многоборье. Отдельные состязания прошли и для детей: бег и полоса препятствий. Судят и организовывают спартакиаду тренеры, работающие в сети фитнес-клубов. В завершении состязаний происходит главная битва – борьба тренеров за главный кубок. В ежегодных соревнованиях он переходит от клуба к клубу. В этом году кубок забрал клуб "Геометрия Фитнеса Авангард".

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Слоган клуба World Class "Цель имеет значение" и на пути к ней сеть фитнес-клубов не перестают мотивировать своих клиентов, создавая такие мероприятия. Соперничество – то, чего не хватает фитнесу. За несколько месяцев до соревнований клиенты и тренеры начинают заниматься более активно, чтобы достигнуть главных целей – медали и кубок. Общая борьба и усердная подготовка объединяют персонал и посетителей. Тренеры считают, что спартакиада – это лишь промежуточный этап, а готовиться к своим личным победам нужно круглогодично.

Юлия Хопте, фитнес директор сети "Геометрия фитнеса" и World Class Владивосток

Юлия Хопте, фитнес директор сети "Геометрия фитнеса" и World Class Владивосток. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

– Спартакиада создает атмосферу семейности и помогает сплотить клиентов. Мы создаем атмосферу семьи, а под семьей мы подразумеваем нашу огромную команду. К тому же, выступив на соревнованиях человек понимает, что он не зря ходит заниматься и видит в динамике свое развитие. Именно на спартакиаде он этот результат подтверждает. Таким образом мы мотивируем наших клиентов заниматься еще больше и чаще. Для работников клуба – это спортивный праздник. Нам нравится наблюдать за результатами и победами наших клиентов, – рассказывает Юлия Хобта, фитнес-директор сети "Геометрия фитнеса" и World Class Владивосток.

Сами клиенты с удовольствием принимают участие в соревнованиях. Дополнительной мотивацией служат и призы от партнеров сети: Lexus, спортивное питание и одежда, косметика для девушек. Но основная цель для клиентов: проверить, на что они способны.

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– Я стал активно заниматься с марта этого года. Меня заинтересовал спорт и сейчас я стараюсь активно проявить себя в различных сферах, и когда клуб делает такие общественные мероприятия, мне интересно в них участвовать. Для меня это командный дух, веселье. И здесь можно посмотреть, насколько ты можешь сделать больше, потому что присутствует дополнительная мотивация, – делится Станислав, клиент клуба World Class.

В спартакиаде участвуют не только новички, но и спортсмены в прошлом.

– В прошлом я всю жизнь занималась спортом и сейчас решила поддерживать форму. В клубе занимаюсь уже год, а в спартакиаде участвую, чтобы вспомнить свое легкоатлетическое прошлое, – Мария, клиент клуба World Class.

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