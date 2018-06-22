Природные богатства заповедника "Кедровая Падь"

22 июня, PrimaMedia. Заповедник "Кедровая Падь" — старейшая особо охраняемая территория России и подлинная гордость Приморского края. Заповеданный в далеком 1916 году, этот удивительный клочок уссурийской тайги в распадке между Сухореченским и Гаккелевским хребтами близ поселка Приморский в Хасанском районе Приморья хранит в себе самый богатый по биоразнообразию природный комплекс России. В этом уникальном месте полно видов, встречающихся только там и нигде больше, на этой земле нашли свой дом целые поколения редчайших кошек — дальневосточных леопардов, и даже климат в этом крохотном, по меркам края, распадке свой, особенный. Корр. ИА PrimaMedia прогулялся по уникальной во всех смыслах заповедной земле, и теперь делится снимками его природных богатств.

Справка ИА PrimaMedia: Заповедник "Кедровая Падь", образованный в Приморье в 1916 году, является эталонным участком южно-уссурийской тайги, сохранившим реликтовые чернопихтарно-лианово-широколиственные леса. Здесь произрастает более 900 видов сосудистых растений, что составляет почти половину всех видов растений Приморского края и делает "Кедровую Падь" самым богатым растительным комплексом не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. Только здесь можно встретить сразу восемь видов клена, пять видов берез, некоторые растения встречаются только в заповеднике и его окрестностях. Несмотря на небольшую площадь заповедника, здесь довольно разнообразный животный мир. Некоторые виды животных были впервые найдены именно в заповеднике "Кедровая Падь2. В заповеднике также обитают редкие виды животных, занесённых в Красную книгу России и Международную Красную книгу, а также находящиеся под защитой Всемирного союза охраны природы. "Кедровая Падь" — единственный заповедник в России, где постоянно обитает дальневосточный леопард. Имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2012 году заповедник вошел в состав только что созданного национального парка "Земля леопарда" с сохранением территории и природоохранного статуса.

Фоторепортаж подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.



