Когда мы заходили с самым высоким ценником - все крутили пальцем у виска

Владислав Лавренцов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Владелец барбершопа BigBro об имидже как ключе к успеху, прайсе на удовольствия и трудностях старта

18 июня, PrimaMedia. Парикмахерский салон, где стригут и бреют только мужчин, — история для Владивостока не новая. В городе, который хотя бы по внешнему лоску старается не отстать от двух столиц, мужчины за собой следят, о чем косвенно свидетельствуют успехи "Фирмы" и "Чоп-чопа". Однако в разговоре с корр. ИА PrimaMedia владелец владивостокского представительства сети барбершопов BigBro Владислав Лавренцов уверен, что Владивостоку в этом смысле еще есть над чем работать: "Привлекательный внешний облик – это то, что дает гарантию уверенности. Кто бы что ни говорил, но встречают по одежке. Процентов восемьдесят мужчин еще до этого не дошли, и это именно наша аудитория".

Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

Начало

BigBro – не первый бизнес Лавренцова, но первый в сфере "стиля". До этого он двенадцать лет занимался логистикой. "Логистический бизнес — волнообразный, если этот год был хороший, то в следующем, скорее всего, будем проедать то, что осталось от успешного года. Поэтому решил открыть что-то более стабильное, имея в виду, что доход будет не сильно высоким, но постоянным: что бы ни было, стричься люди будут всегда", — говорит предприниматель. Вопрос в пользу открытия барбершопа решил для себя просто: один раз был в подобном заведении, очень понравилось, захотелось сделать что-то свое.

Открытие владивостокского BigBro состоялось 18 августа прошлого года. До этого месяц ушел на поиски помещения, плюс еще два — на ремонт. У головной управляющей компании на этот счет были жесткие требования: центр города, первая линия, достаточно места для парковки. Где во Владивостоке можно такое найти? Казалось, что это в принципе нереально. В итоге, как говорит Лавренцов, остановился на здании на ул. Всеволода Сибирцева, 69а – хотя, вроде бы, и линия не первая, и не совсем то, что можно назвать классическим "центром".

"Это помещение я буквально навязал управляющей компании, объяснив, что других вариантов просто нет. На поиски этого я итак потратил больше месяца, остальное было либо дорого, либо по условиям не подходило", — вспоминает Владислав.

Почему BigBro

"Потому что они первыми шли в списке франшиз, — говорит Владислав Лавренцов. — Написал – переговорили – ударили по рукам. Больше никого и не рассматривал. И попал в точку: динамично развивающаяся сеть, управляющая компания в Ижевске, не идут в столицы, а делают ставку на малые и средние города".

По словам предпринимателя, сеть, открывшуюся в Москве, очень тяжело продавать. Потенциальный клиент посчитает, что такой бизнес пойдет только в столице, а аналогов Москвы в России нет. "Ребята сначала строили бизнес в Ижевске, где уровень дохода никакой, и открылись вполне успешно. И на момент нашего запуска, за два с лишним года после страта их сеть по количеству точек обогнала многих крупных участников этого рынка", — комментирует Владислав.

Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

Вводные

Обычно выкуп франшизы происходит по следующей схеме: дали вывеску, объяснили примерно как сделать ремонт, открываешься и стрижешь, платя только ежемесячно проценты. Тут по-другому. Управляющая компания разработала подробную инструкцию, как вести дела, начиная от регистрации ИП и заканчивая сортами виски, которым угощают клиентов: требования достаточно строгие и за их выполнением они строго следят.

Стоимость франшизы год назад была 350 тысяч рублей. Плюс расходы на открытие самого салона – 1,5 млн рублей. А гарантия, что вложенные деньги отобьются за полгода – не более чем, рекламный ход, который в жизни себя не подтверждает. Также уже в процессе выяснилось, что открыть за 1,5 миллиона салон такого уровня нельзя. "Я рассчитывал на одни деньги, по итогу вложений получилось в два раза больше – то есть, потратил почти 3,5 млн рублей", — признается Лавренцов.

Такое несоответствие всплыло из-за того, что стоимость управляющая компания указывает, ориентируясь на цены западной части России, где все: аренда, зарплата, стоимость материалов – гораздо ниже, и доставка – копеечная. А здесь только за доставку трех кресел он отдал 45 тысяч, что равняется стоимости одного кресла. Владислав уверен, что открывайся он ближе к Уралу, все было бы бюджетнее.

Владислав Лавренцов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

Интерьер и ремонт

Несмотря на то, что общий гранжевый стиль интерьера – лофт, непокрытый кирпич – предполагал, что большой работы не потребуется, ремонт все равно длился долго. "Проблема, как водится, была в строителях, — резюмирует Владислав. – С кем я только ни работал, но ни про одних не могу сказать: классные строители, запиши телефон. Скорее скажу: запиши телефон, чтобы никогда на них не попасть".

В договоре со строителями будущий владелец БарберШопа не прописал сроки, потому что подрядчики уверили, что делать нечего – работы на три недели максимум. Конец эпопеи замаячил только через два месяца. И даже в день открытия пол от штукатурки еще отмывали. Результатом Владислав не совсем доволен, но продолжать баталии со строителями не хочет: люди заходят, всем нравится, значит, хорошо.

Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Барбершоп BigBro. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Владислав Лавренцов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

Голову мыть будем?

BigBro – не только про стрижку, но еще про атмосферу и настроение. "Как дело происходит в обычной парикмахерской, — объясняет Владислав, — приходит клиент, говорит: здесь коротко, здесь много – понятно? Понятно. Голову мыть будем? У нас не спрашивают, будем ли мыть голову – мы ее моем дважды: перед стрижкой и перед укладкой – это обязательно. И не просто под машинку постричь, а еще окантовочку сделать опасной бритвой, намазать, надушить. В общем, сделать из мужчины человека".

В итоге стрижка занимает примерно час. Средний чек – 1,3 тысячи рублей. То есть среди подобных заведений цена – самая высокая. "Мы зашли с самым высоким ценником и осознано, — объясняет Владислав. – Все крутили пальцем у виска, но со временем и наши конкуренты подняли цены. В принципе, я считаю, что раз в месяц можно отдать такие деньги за час времени, проведенного с удовольствием".

Команда

Люди набирались тяжело: во-первых, нужны были профессиональные барберы, так как у профессии есть своя специфика и парикмахер из обычного салона в барбершоп не подойдет. Во-вторых, уровень их профессионализма должна была утвердить управляющая компания по предоставляемому портфолио. В-третьих, нужны были администраторы, которые не просто вносят клиентов в расписание, но и встречают, угощают, наливают, общаются, в шахматы могут с гостем сыграть или в настольный футбол. Сейчас в салоне работают три постоянных барбера и два администратора.

"Первоначально я отсюда вообще не выходил – работал администратором, даже полы сам мыл, в итоге вник во все процессы, понял изнутри, как это работает и теперь все контролировать гораздо проще. Сейчас стабильно появляюсь два раза в день: утром и вечером. Утром – открылись, со всеми поздоровался, уехал на вторую работу. Вечером приезжаю не столько проконтролировать, сколько отдохнуть, — рассказывает Лавренцов. — По поводу успешного ведения бизнеса могу сказать, что надо не бояться, не ставить деньги во главу угла и хотеть этим заниматься. Мы не в Амстердаме и не в Лондоне, где действительно лучшие мастера, мы во Владивостоке, здесь есть, куда расти, и есть, чему учиться"