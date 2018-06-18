«Примсоцбанк» отпразднует победы Сборной России сниженными ставками по бизнес-кредитам

Футбол. Фото: https://pixabay.com

Снижение ставки составит от 1 до 3 процентов, в зависимости от успехов сборной

18 июня, PrimaMedia. "Примсоцбанк" объявляет о старте акции #УсыНадежды. Все клиенты банка, получившие одобрение по кредитам для малого и среднего бизнеса с 18 июня по 16 июля 2018 года, смогут претендовать на снижение стандартной ставки кредитования от 1 до 3 процентов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

В случае выхода Российской сборной в плей-офф турнира, бизнес получит льготу в 1 процент от стандартной ставки. Далее размер скидки будет повышаться на 0.5 п.п. с выходом в каждый следующий этап. Ставки составят 1,5%, 2%, 2,5% в случае выхода в четвертьфинал, полуфинал и финал турнира. В случае победы сборной в чемпионате клиентов будет ждать понижение на 3%.

"У нас в банке любят спорт, не только занимаются сами, но и всесторонне поддерживают его развитие в регионах присутствия, — рассказал начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Алексей Пастухов. — Эта акция является символом поддержки наших спортсменов. Мы действительно верим в силы наших ребят и готовы встречать их победы снижением ставок по кредитованию.

Акция действует на продукты по программам кредитования малого и среднего бизнеса, одобренные в период действия акции и выданные на срок не более 3 лет в форме срочных кредитов, невозобновляемых и возобновляемых кредитный линий.

Подробную информацию об акции и продуктах для малого и среднего бизнеса можно узнать в офисах или на сайте банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.