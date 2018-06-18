На поддержку приморцев с низкой пенсией направлено почти 700 млн рублей. Фото: ИА PrimaMedia

Эту меру социальной поддержки в Приморье получают 63 тысячи пенсионеров

18 июня, PrimaMedia. Почти 700 млн рублей с начала года направлено из краевого бюджета на региональную доплату к пенсии. Региональная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

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"Разница между ним и фактическим обеспечением человека и составляет доплату", – уточняют в департаменте труда и социального развития Приморского края.

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета: пенсия, дополнительное материальное (социальное) обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

Региональная доплата к пенсии полагается не только пожилым людям.

"Кроме тех, кто на заслуженном отдыхе, в списках получателей – дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии", – напоминает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Расходы консолидированного бюджета на эту выплату в 2018 году составят 1,74 млрд рублей. Почти 1 млрд рублей предоставляет федеральный бюджет. Остальные средства – из краевого бюджета. Выплата осуществляется в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края".

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков подчеркивает: в вопросах материальной поддержки граждан, особенно почтенного возраста, важно работать адресно.

"Задача каждого сотрудника органов социальной защиты в том, чтобы все социальные выплаты доходили до пенсионеров вовремя и в полном объеме", – подчеркивает он.

Специалисты напоминают: по вопросам, касающимся мер социальной поддержки, нужно обращаться в территориальные органы соцзащиты. Адреса и телефоны имеются на сайте департамента труда и социального развития Приморского края.