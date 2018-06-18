Рудневский мост. Фото: ИА PrimaMedia

Новый Рудневский мост начали проектировать во Владивостоке

Путепровод построят параллельно существующему, в итоге мост станет четырехполосным

18 июня, PrimaMedia. Подготовка техзадания на проектирование нового Рудневского моста началась во Владивостоке. Планируется, что новый путепровод через Снеговую падь будет двухполостным и построен параллельно существующему мосту. После завершения строительства нового путепровода старый будет закрыт на реконструкцию. Таким образом, после завершения всех этапов работ Владивосток получит четырёхполосное мостовое сооружение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В настоящее время специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока проводят обследование Рудневского моста и подъездов к нему. В первую очередь участки, где на тротуаре и частично на проезжей части подходов к мосту со стороны улицы Баляева произошли просадки грунта. Причины провалов грунта в настоящее время выясняются. На участке выставлено ограждение, движение по мосту для автомобилистов не опасно, рассказали в управлении дорог и благоустройства. После завершения обследования и определения объемов необходимых работ будет проведён ремонт аварийного участка.

"Рудневский мост – важная составляющая транспортной системы Владивостока. Городу нужен новый путепровод, который будет отвечать всем современным требованиям и строительным нормам, мост, который будет выдерживать высокую пропускную способность, — подчеркнул заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский. – Проектные работы планируется выполнить за счёт средств городского бюджета, за софинансированием на строительство будем обращаться в администрацию Приморского края".

По мнению главы Владивостока Виталия Веркеенко, модернизация транспортной инфраструктуры – один из главных приоритетов в развитии города.

Мосты Владивостока: история и современность

"Владивосток остро нуждается в развитии транспортной инфраструктуры. Необходимо не только привести в порядок все существующие дороги, но и строить новые – объездные, дороги-дублеры, транспортные развязки", — отметил глава города.

Напомним, что путепровод через Снеговую падь (Рудневский мост) – восемнадцатипролётный железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра. Мост спроектирован институтом "Гипрокоммундортранс" МКХ РСФСР (г. Москва), период строительства: 1963 г. – декабрь 1975 г. После окончания строительства мост не эксплуатировался в связи с отсутствием средств на устранение строительных недоделок и просчётов проектировщиков. Движение по мосту открыли с запретом движения большегрузного транспорта, но в эксплуатацию объект введён не был. Долгое время мост был бесхозным, но в 2012 году администрация города взяла путепровод на баланс и провела аварийный ремонт, чтобы важная транспортная артерия Владивостока не оказалась перекрыта. В 2017 году было проведено очередное техническое обследование, которое показало, что при соблюдении ограничения скорости и нагрузок на мостовое сооружение его эксплуатация разрешена.

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