ЛиТР-2018. Послевкусие

ЛиТР-2018. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Первый международный фестиваль литературы Тихоокеанской России во Владивостоке удался, и это главное (ФОТО; ВИДЕО)

20 июня, PrimaMedia. В течение двух дней, 7-8 июня, на площадке кампуса ДВФУ, во Владивостоке, проходил фестиваль "Литература Тихоокеанской России". По общему признанию его участников и гостей, ЛиТР-2018, удался, а значит, усилия его инициаторов – медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), заручившихся патронатом Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и поддержкой генерального партнера — Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), — не прошли даром. Помимо встреч с известными писателями Сергеем Лукьяненко, Захаром Прилепиным, Сергеем Шаргуновым, Михаилом Елизаровым и Андреем Рубановым, поэтами Игорем Карауловым, Вадимом Месяцем и Алексеем Остудиным, издателями, в программе фестиваля было немало интересного и неожиданного. Подробности – в обзоре ИА PrimaMedia.

"Что тебе в имени моем?"

Пожалуй, самым интересным и неожиданным стало рождение бренда фестиваля. Провокационное ЛиТР, возникшее поначалу как рабочее сокращение официального названия фестиваля "Литература Тихоокеанской России" исключительно для внутренней переписки организаторов (руководителя проекта "КультБригада" Вячеслава Коновалова в Москве и команды ИА PrimaMedia во Владивостоке), в конце концов, приобрело официальный статус, окончательно закрепленный талантливым дизайнерами медиахолдинга PrimaMedia в виде эмблемы фестиваля.



"ЛиТР-2018" — эмблема, символ и бренд. Фото: ИА PrimaMedia

С другой стороны, почему бы и нет? Звучное и в то же время простое название — половина успеха любого дела, "обещающего успех без долгих отлагательств" (как наверняка сказал бы Гамлет, принц Датский). Тем более что пример удачной аббревиатуры у нас уже на слуху (ВЭФ — Восточный экономический форум). Есть БРИКС, созвучный английскому bricks (кирпичи), что подчеркивает созидательный смысл сотрудничества Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (South Africa).

А вот пример поближе к теме нашего разговора – Красноярская ярмарка книжной культуры, чье сокращенное название КРЯКК в устной передаче воспринимается как жизнеутверждающий возглас сибирской утки. И никого это не смущает, скорее, наоборот.

На самом ЛиТРе шуток по поводу "емкого" названия фестиваля прозвучало немало (впору было специальный конкурс каламбуров объявлять). При этом кто-то справедливо заметил, что веселая аббревиатура "ЛиТР" напоминает школьное сокращение "литра" вместо официальной "литературы".

В последний день фестиваля история с названием получила красивое (и логическое) продолжение. Во время неформального общения участников литературного саммита директор издательства "Молодая гвардия" Роман Косыгин предложил учредить своеобразный кубок для лауреатов премии имени Арсеньева, которую предложил учредить для лучших дальневосточных литераторов вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Кубком станет литровая бутылка с морской водой из акватории, окружающей Владивосток. Гости фестиваля эту идею горячо одобрили. В знак чего расписались на прототипе будущего лауреатского трофея.

Остается предположить, что на это дело не закончится и у фестиваля появиться еще и талисман. Напрашивается, конечно, уссурийский тигр, которого легендарный Дерсу Узала, друг и спутник Арсеньева, называл амбой. А может быть, это будет какое-нибудь морское животное, кто знает.

"Белой чистой дороги"

Потенциальными традициями ЛиТР начал обрастать буквально с самого начала своей работы. Ну, скажем, чем не традиция – начинать каждый последующий фестиваль "Литература Тихоокеанской России" с поздравления участников и гостей с днем рождения Пушкина (6 июня) и, соответственно, с Днем русского языка, как это сделал, открывая первое мероприятие фестиваля – открытую дискуссию "Литературное осмысление Тихоокеанской России"— вице-губернатор Приморья Константин Межонов.



Константин Межонов. Фото: ИА PrimaMedia

Еще одной доброй традицией может стать пожелание фестивалю, согласно восточной традиции, белой чистой дороги. Им завершила слова своего приветствия супруга врио губернатора Приморья Андрея ТарасенкоСветлана Тарасенко, поэт и член Союза писателей России, представитель благотворительного проекта "Дети Приморья".

Традиционным мероприятием фестиваля, конечно же, может стать вручением литературных премий имени Арсеньева, о которых мы уже упоминали. И, наконец, вполне логичной видится выставка-распродажа книг участников фестиваля, вся выручка от которой, конечно же, должна пойти на благотворительные цели (в рамках проекта "Дети Приморья", например).

Ну а об участии в работе фестиваля ведущих российских писателей, поэтов, критиков, литературоведов, издателей и говорить не приходится. Это само собой разумеется. Тем более что определенную планку для будущих фестивалей ЛиТР-2018 задал.

Согласно мониторингу, проведенному Минвостокразвития, ЛиТР получил довольно хорошую прессу в отечественном медиа-пространстве. Российские и зарубежные СМИ упомянули о фестивале 600 раз (465 упоминаний в региональных изданиях, 127 – в федеральных, восемь – в зарубежных), 351 упоминание отмечено в социальных сетях. Самыми упоминаемыми персонами фестиваля стали Захар Прилепин, Сергей Лукьяненко, Сергей Шаргунов и Юрий Трутнев.

Лукьяненко

Во Владивосток самый известный российский писатель-фантаст прибыл ранним утром 7 июня. Поэтому на встречу с поклонниками "дозоров" он пришел после бессонной ночи в самолете, но был бодр и оптимистичен. На встрече с концептуальным названием "Миры фантастики и фантастика мира" речь пошла о будущем фантастики и человечества.

Начал мэтр с эволюции жанра, в котором он работает: "Сначала была научная фантастика, потом возник спрос на жанр "фэнтези", потом пошла волна "попаданцев" и все, наконец, вылилось в романтическую фантастику, примерно про это: "Я была простой парикмахершей, но меня похитил Темный Властелин. Удастся ли мне растопить его сердце?".

Также Сергей Лукьяненко указал на смену издательской и читательской парадигм: если раньше любая история про боевых роботов и воинственных эльфов воспринималась и издателями и публикой на ура, то теперь виртуальная реальность и новые медиа съели половину читательской аудитории. Писатель отметил, что социальные сети – это чистая трата времени.

"Смысл человеческой жизни – в самой жизни, — сказал писатель. – А для того чтобы понять глубже, надо разобраться, что такое "человек".

Сергей Лукьяненко. Фото: ИА PrimaMedia Сергей Лукьяненко. Фото: ИА PrimaMedia На сессии у Лукьяненко негде было яблоку упасть. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Комментируя разные опыты написания собственных книг, Лукьяненко сказал, что сложнее всего ему дались "Осенние визиты": когда он поставил финальную точку, его охватил озноб, поднялась температура, и он потом долго трясся под одеялом. Любимый многими "Лабиринт отражений" он задумывал гораздо более мрачным, но созданный мир сам стал диктовать свои условия и получился в итоге гораздо более светлым и оптимистичным.

Идею написать седьмые "Дозоры" писатель не отметает: скорее всего это будет история том, как Антон Городецкий действует в предлагаемых мистических обстоятельствах лишенный всех своих волшебных способностей, как обычный человек, и от того страдающий и рефлексирующий прошлое.

Завершилась встреча долгим неформальным общением и афтограф— и селфи-сессией. На этом общение фантаста с читателями не завершилась. На следующий день Сергей Лукьяненко принял участие в качестве гостя в литературном шоу книжных стендапов "Кот Бродского" (вместе с Захаром Прилепиным, Андреем Аствацатуровым и Андреем Рубановым).

По условиям шоу-конкурса, его участники, победители прошлых стендапов, делились с авторами и зрителями впечатлениями от прочитанного и отвечали на вопросы. Прозвучали монологи о книгах “Обитель” Захара Прилепина, "Кваzи" Сергея Лукьяненко, “Осень в карманах” Андрея Аствацатурова и “Патриот” Андрея Рубанова.

Представлявшая книгу Лукьяненко участница сделала писателю, пожалуй, самый дорогой комплимент, сказав, что порекомендует "Кваzи" своей дочери, когда та подрастет, поскольку в романе есть “человекотизм”.

Обрадованный комплиментом Лукьяненко сообщил, что роман экранизируют аж две телекомпании – одна, крупная, в России, вторая – в Европе.

Тем не менее, победительницей шоу была признана читательница, разбиравшая роман Прилепина "Обитель" о жизни в Соловецком лагере. И тут уже комплимент сделал сам автор, отметивший, что некоторые точные читательские наблюдения прошли даже мимо критиков.

Прилепин

Автор программных романов "Санькя" и "Обитель", который с 2015 года воюет на Донбассе и является советником главы ДНР, на фестивале ЛиТР-2018, как и Лукьяненко, собрал на своей сессии ("Русская национальная идея в литературе России") настоящий аншлаг. Послушать рассказ о том, почему Россия избежит Апокалипсиса, как Гоголь предсказал "крымскую весну" и почему русский рэпер – существо несчастное и забитое поклонниками до остервенения, пришли и читатели, и собратья по перу.

Идея есть, она варьируется, но если сводить к простым вещам, то это Россия как хранитель традиций и за счет этого дающая цветущую сложность миру. Традиции в России необычайно многослойны и многогранны, в силу нашего имперского наследства, нашей многонациональности, нашей древнейшей линейной истории, отметил Прилепин.

Захар Прилепин. Фото: ИА PrimaMedia На сессии Захара Прилепина. Фото: ИА PrimaMedia Захар Прилепин собрал аншлаг. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

"Публично каяться нам точно не надо. Мы можем сами осознавать свои трагедии и сами себе в этом отдавать отчет, не впадая в шапкозакидательные настроения про ужасный ХХ век. Правда в том, что 1917-ый – дал нам новую картину мира, а в 1945-м – мы победили в самой страшной мировой войне. Но правда и в том, что 10 миллионов нас мы перебили в Гражданской войне и делали это с необычайным озверением и усердием. И то, что описано Шаламовым и Домбровским, тоже имело место быть, кто-то писал доносы, кто-то расстрелял Гумилева и Флоренского. Но нет никого за пределами России, кто мог бы нам по этому поводу предъявить. Я не обязан отчитываться ни перед немцем, ни перед французом за Гражданскую войну и репрессии в собственной стране, это не их дело. Я к ним не лезу с разборками по поводу Французской революции, Кромвеля и любого другого звероподобного существа", — говорил Захар, и слушатели согласно кивали головами.

Похоже, многие из них думали так же, но не могли настолько точно сформулировать свою мысль. Но вот приехал большой писатель и сделал это.

Затронул Прилепин и тему Донбасса, где в последнее время находится чаще. По мнению писателя, на Донбассе происходили очень важные вещи, которые каким-то образом переформулировали многих русских людей.

"На Донбасс я окончательно переехал в 2015 году, когда стал советником главы, до этого постоянно бывал в командировках. И помню, когда мы обсуждали первое боевое задание, у меня было ощущение, что прошлая жизнь закончилась и я переместился в пространство повести "Батальоны просят огня", — рассказывал Захар Прилепин. — Изначально я ехал туда с совершенно другими целями: взял три-четыре книжки, наброски к текстам, блокнот, чтобы записывать меткие солдатские выражения, какие-то сценки. А там я понял, что если отвлекусь на литературу, то просто сойду с ума, потому что надо жить либо тем, либо вот этим".

Зато во Владивостоке Прилепин окунулся именно в литературную среду. Помимо сессии, где он был спикером, и уже упомянутого "Кота Бродского", Прилепин принял участие в работе круглого стола "Современная русская литература в Китае". Что, в общем-то, не удивительно, поскольку в 2006 году его роман "Санькя" был признан лучшим зарубежным произведением в КНР.

"Что мне особенно симпатично, так это незашоренность в восприятии, свойственная большинству европейских стран, где любят только плохие новости из России, поэтому последовательно переводят только разоблачительную литературу о том, как в России все плохо, и что завтра у нас будет только концлагерь. Поэтому в Европе царит Людмила Улицкая, а все остальное попадает только в качестве контрабанды. В Китае совсем другая ситуация: они легко переводят и Улицкую, и Акунина, но там также прекрасно издается и Проханов, и Бондаренко, и Распутин. Я думаю, это характеризует Китай как по-настоящему демократичную страну с демократичным подходом к литературе. И они также нам дают понять, как важно ценить те литературные витамины, которые нами давно потеряны – я имею в виду наследие советской литературы", — как всегда, точно сформулировал свою мысль Прилепин.

Шаргунов

Лауреат национальной премии "Большая книга", независимой премии "Дебют" в номинации "Крупная проза", писатель, журналист, общественный и политический деятель начал свое общение с аудиторией уже на первом мероприятии фестиваля — открытой дискуссии "Литературное осмысление Тихоокеанской России".

Дальний Восток – это место, где люди оказались разбросанными на огромном пространстве, заметил Сергей Шаргунов. Есть также определенный разрыв между Дальним Востоком и западом России. Когда в Москве просыпаются, здесь ложатся спать. И в то же время это одна страна, это колоссальное ощущение общности везде, куда бы ни приехал. Ощущение одного огромного и вместе с тем тесного сообщества.



Сергей Шаргунов. Фото: ИА PrimaMedia

"Но как сделать так, чтобы увидеть и услышать друг друга? Как сделать так, чтобы все было очень близко? Возможно, здесь и пригодится литература", — сказал Сергей Шаргунов и предложил возродить практику длительных творческих командировок ведущих отечественных писателей на Дальний Восток.

Вместе с тем необходимо, чтобы на западе страны знали дальневосточных авторов. Нужен культурный, литературный обмен с соседями – Китаем, Японией, Кореей. Кроме газа и нефти, Россия может дать миру и отличную литературу. Надо подумать, что сделать, чтобы проявить литературное единство на практике. Несомненно, первый шаг к такому единению – фестиваль ЛиТР-2018.

Еще одним шагом к такому единению стала сессия "Журналистика и Литература — тонкая грань?", где московский писатель и журналист Серей Шаргунов был спикером, а приморский писатель и журналист Василий Авченко ("Правый руль", "Глобус Владивостока", "Кристалл в прозрачной оправе", "Фадеев") — модератором.

"В нашей стране так повелось, что литератора, писателя все воспринимают буквально как батюшку, который наставит и утешит, ответит на все вопросы. Мне в этом смысле, наверное, проще, поскольку я сын батюшки", — так начал свою беседу с владивостокцами Сергей Шаргунов.

Далее сын священника поведал о том, что с детства был весьма политизирован, и уже в 10-летнем возрасте выпускал собственный журнал под названием "Свобода". Однако сегодня литератор предпочитает радикально отмежеваться от тех, кого он называет "патентованными либералами" и декларирует приверженность идеям патриотизма и национального единения во имя созидания.

Рассказал писатель-депутат и об истории своего вопроса президенту Путину, прозвучавшего накануне, 7 мая, в ходе телефонной прямой линии. Оказалось, что вопрос о наказаниях за пропаганду экстремизма писатель уже ранее задавал президенту – и его попросили повторить на прямой линии. Писателю не пришлось дозваниваться в Кремль – организаторы президентской прямой линии позвонили сами. Находившийся в этот момент рядом с Шаргуновым директор ЛиТРа Вячеслав Коновалов пошутил: "Наверное, Путин звонит?" — и попал в точку.

Рубанов

На долю автора популярных романов "Хлорофилия" и "Живая земля" и сценариев телесериалов "София" и "Мурка", а также неоднозначного "Викинга" выпала нелегкая, но довольно актуальная задача — объяснить начинающих приморским авторам (а заодно и примкнувшим к ним читателям), что, на самом деле, писательская деятельность — вовсе не способ обеспечить себе безбедную старость и прижизненную славу, а нелегкий, кропотливый, ежедневный, зачастую неблагодарный труд. Что ж, с этой задачей Андрей Рубанов отлично справился.

"За деньгами в искусство не ходят", "Гонораров в литературе нет", "Итогом творческой деятельности для многих становится эмоциональное и профессиональное выгорание", "Искусство делается не из головы, а из нервной системы", "Нет ничего хуже, если начинаешь только ради денег работать", "Писатели — это частично сумасшедшие люди", "Идти в искусство нужно только ради самого искусства", — эти и другие высказывания, сопровождаемые конкретными примерами из жизни, помогли Рубанову развеять иллюзии начинающих авторов о писателях-толстосумах.

Андрей Рубанов. Фото: ИА PrimaMedia Андрей Рубанов на сессии "Не продается вдохновенье...". Фото: ИА PrimaMedia Андрей Рубанов. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Исключения (Лукьяненко, Прилепин, Акунин, Пелевин) только подтверждают правило — чистым писательством на хлеб с маслом, может быть, и заработаешь, но вот на икру точно не хватит. Кто-то зарабатывает на икру журналистикой, кто-то преподаванием, кто-то сотрудничает с телевидением. Самого Рубанова выручает кинодраматургия. Сравните, за один роман, который в среднем создается год, ему платят 150 тысяч рублей (минус подоходный налог), за один сценарий — 4 млн рублей.

Чтобы оказаться на верху писательской пирамиды, по Рубанову, нужны три вещи: везение, талант и трудолюбие вкупе с усидчивостью. Ничего нового, скажете вы. Конечно, вот и попробуйте повторить, если сможете.

Зато писательство дает самую главную награду тому, кто им занимается, — вдохновение, полет творческой мысли, ни с чем не сравнимую эйфорию Творца.

"Когда ты сидишь и работаешь, ты получаешь главную награду – удовольствие от самого процесса творческого труда. В этом и есть твоя главная награда. Ее нельзя монетизировать, но это то, что ты гарантированно получишь. Выброс положительных гормонов. Оправдание твоего существования в этом мире", — поделился сокровенным Андрей Рубанов.

Елизаров

На ЛиТРе-2018 на долю лауреата премии "Русский букер" за роман "Библиотекарь", носителю ярлыка "Красно-коричневый" за роман Pasternak, лауреату, номинанту и победителю множества литературных конкурсов и премий, а также исполнителю анти-романсов собственно сочинения в стиле панк-шансон (как он его характеризует) выпала честь поставить яркую точку в работе фестиваля. Что он и сделал, с большим аншлагом и успехом выступив на площадке клуба "Водолей".

В песнях Елизарова есть всё: "офигевание" от российской действительности, смертная тоска гуманитария (как-никак Елизаров филолог по образованию), мстительное ожидание наказания для всех даром, чтобы никто не ушел обиженным. Во всяком случае, так может казаться, если старательно игнорировать авторскую иронию. Если же обращать внимание на нее, то кто знает, есть ли черная кошка в темной комнате?

Михаил Елизаров в "Водолее". Фото: ИА PrimaMedia Михаил Елизаров. Фото: ИА PrimaMedia Михаил Елизаров. Фото: ИА PrimaMedia В "Водолее" было весело. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Первое ощущение от анти-романсов Елизарова — шок и резкое неприятие. Но потом начинаются раздумья. Вот что, например, написала в своем блоге одна из будущих зрительниц на концерте в "Водолее" за несколько дней до события (орфография и пунктуация автора поста сохранена): " Меня пригласили на концерт Михаила Елизарова и я с радостью пойду! Сначала мне не понравилось то, что я послушала в сети, но потом я наткнулась на интервью и поняла, что надо идти и ловить смыслы. Ну тема в чем, есть среди моих знакомых потрясающе талантливые люди, которые ко всему прочему ещё и поют мои любимые песни) Не всегда любовь случалась с первого раза, но смыслы их песен и творчества всегда в конечном итоге меня впечатляют и что-то новое дают. Вот от Елизарова у меня примерно такие же ожидания, я уже полюбила и зауважала его как писателя и человека, теперь пойду ловить смыслы его странных песен -) Пойдёмте со мной -)".

Поэзия vs проза

Цеховое противопоставление — ну куда ж от него денешься — присутствовало и на ЛиТРе, как, наверное, на любом литературном мероприятии подобного масштаба. Да и как иначе, если главная на сегодняшний день и престижнейшая литературная премия "Русский Букер" вручается за лучший роман на русском языке (Николая Васильевича Гоголя с его поэмой "Мертвые души" наверняка бы отвергли — по формальным признакам).

Главная поэтическая премия "Поэт" для ныне живущих стихотворцев, несмотря на то, что среди ее обладателей были такие корифеи, как Александр Кушнер, Олег Чухонцев, Инна Лиснянская, Евгений Евтушенко, Юлий Ким, Наум Коржавин, широкой публики менее известна.

На ЛиТРе писатели были, что называется, в первых рядах. И говорили они с аудиторией о вещах фундаментальных и сущностных (Прилепин — о русской национальной идее, например). Зато у поэтов был свой козырь — возможность почитать аудитории свои произведения. Ведь не будут же Лукьяненко и Прилепин читать главы из своих романов. А Игорь Караулов, Вадим Месяц и Алексей Остудин читали свои стихотворения, и не по одному разу.



Поэты читали стихи и рассуждали о феномене современной поэзии. Фото: ИА PrimaMedia

Делали они это и на сессиях "Феномен современной поэзии" и "Молодежь и поэзия", и, разумеется, на специальной встрече с читателями в Приморской краевой библиотеке имени Горького, где Месяц исполнил несколько собственных песен, написанных в народной традиции "каторжных" баллад.

Впрочем, и на долю поэтов выпал разговор "о сущностях" — в первый день фестиваля они попытались ответить на заковыристый вопрос, в чем состоит феномен современной поэзии. К консенсусу при этом не пришли, что, наверное, глубоко верно — сколько поэтов, столько и феноменов современной поэзии, да и поэзии вообще.

"Современная поэзия должна отражать уровень современного языка. Это что-то адекватное современной речи и современному мышлению", — сказал Вадим Месяц, поэт, прозаик, переводчик, руководитель издательского проекта "Русский Гулливер".

"Скорее всего, феноменом современной поэзии можно считать ее массовое писание и обнародование в Интернете", — резонно заметил Алесей Остудин, поэт и литературный деятель из Казани, трижды лауреат Международного литературного Волошинского конкурса, участник многих литературных фестивалей, проходящих в России.

"Современная поэзия — борьба современных поэтов за то, чтобы прибавить к существующим традициям хотя бы одну сотую чего-то нового и оригинального", — примерно так выразился Игорь Караулов, поэт, переводчик и публицист, лауреат независимой Григорьевской поэтической премии.

Вадим Месяц. Фото: ИА PrimaMedia Алексей Остудин. Фото: ИА PrimaMedia Игорь Караулов. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Далее, как в известном стихотворении Давида Самойлова о гипотетической встрече Пушкина с Пестелем ("Пестель, поэт и Анна"), где герои говорили "о Ликурге, и о Солоне, и о Петербурге, и что Россия рвется на простор, об Азии, Кавказе и о Данте, и о движенье князя Ипсиланти", спикеры секции "Феномен современной поэзии" говорили о многих вещах: о месте поэзии и поэта в сегодняшней России (и в географическом, и в метафизическом смысле), о роли критика в современной поэзии (точнее, об отсутствии этой роли так таковой, увы и ах), о легионе графоманов и о так называемой бюрократической поэзии, ныне процветающей в столицах, о порвавшейся цепи поэтической преемственности, начатой Пушкиным и продолженной Маяковский (от поэта-бунтаря до поэта-хулигана), о критериях качественной поэзии (хорошие стихи – это плохие стихи, плохие – те, что еще хуже) и проч., повторив дискуссию на бис (с вариантами, конечно) на сессии "Молодежь и поэзия", состоявшейся в заключительный день фестиваля.

А что издатели?

Без них полноценный ЛиТР, конечно же, представить было невозможно. Без добротно сделанной, крепко переплетенной, вкусно пахнущей бумажной книги представить себе литературу по-прежнему невозможно. Хорошо об этом сказал писатель Андрей Рубанов: "Считается, что бумажная книга сейчас переживает ренессанс. Никто не знает почему. Возможно, человечество увлеклось электронной литературой, но не всем понравилось читать с экрана. Экран – это фонарик, который светит вам в глаза. Даже ридеры – не то. Важно понимать, что бумажная книга – это предмет материального мира. Помимо того, у нее есть обложка. Даже если вы ее на полку поставите корешком, она все равно будет существовать в вашем мире. А электронная книга существует только в виде нулей и единиц".

Тем не менее, современные технологии книгоиздания как раз связаны с Интернетом. Каким образом, об этом рассказала на сессии "Как рождается книга. Кейсы от авторов и издателей" главный редактор виртуального книжного издательства Bookscriptor Екатерина Писарева.



Екатерина Писарева. Фото: ИА PrimaMedia

Как пояснила Екатерина, виртуальное книжное издательство Bookscriptor является некоей альтернативой существующим крупным издательствам, которые зачастую ищут новых авторов на различных тематических и фанатских площадках, где обретается достаточно большое количество начинающих сочинителей. Издатели пытаются вычленить из их числа наиболее талантливых и перспективных. Bookscriptor же предлагает принципиально иную схему.

Потенциальные авторы выставляют на Bookscriptor"е свои произведения, а редакция, если они (произведения) этого заслуживают, помогает подготовить рукопись к печати (верстка, редактура, корректура, дизайн обложки, оформление ISBN, изготовление печатного макета) и найти инвестиции на подготовку книги и ее печать в совместном проекте с краудфандинговой платформой Planeta.ru. Готовая книга размещается в электронном формате в магазине Bookscriptor или печатается любым тиражом от одного экземпляра и доставляется по России.

Понятно, что у начинающих авторов, пришедших на сессию, подобный формат книгоиздания вызвал известный энтузиазм. Будем реалистами, чтобы попасть в орбиту интересов и внимания знаменитой РЕШки ("Редакции Елены Шубиной"), надо быть настоящим литературным орлом, таким, как Захар Прилепин, Алексей Иванов Татьяна Толстая, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и т.д.

Тем не менее, дорога в РЕШ не заказана и начинающим. В принципе, каждый автор-дальневосточник может отправить свою рукопись по электронному адресу в редакцию, сопроводив его синопсисом и короткой информацией о себе. Срок ожидания положительного ответа — 6 месяцев, отрицательного — плюс-минус бесконечность.



Начинающим авторам и просто любопытствующим было интересно узнать, как сейчас издаются книги. Фото: ИА PrimaMedia

На ЛиТРе деятельности "Редакции Елены Шубиной" был посвящен мастер-класс "Продвижение книги и ее автора", который провела бренд-менеджер редакции Елена Шубина, которая позже коснулась темы издательской конъюнктуры на сессии Андрей Рубанова. Многое, конечно, зависит от жанра, сказала она. Начальный тираж просто романа в среднем составляет 2-3 тысячи экземпляров, то в жанровой литературе он равен 5 тысячам.

Если говорить о нулевой точке взаимодействия дальневосточных авторов с федеральными издательствами, то она действительно нулевая. В Москве, как призналась, Екатерина Писарева дальневосточных писателей и поэтов не знают (за исключением Василия Авченко, конечно, но тут, по определению Рубанова, сработал первый фактор писательской состоятельности — везение).

На сессии "27 вопросов издателю", куда в качестве спикеров пригласили московских и владивостокских издателей, вопрос был поставлен ребром — с какими произведениями стоит идти дальневосточникам "в столичные люди". Местные настаивали на местном колорите (краеведение, очеркистика, продолжение традиций Арсеньева, вечное напоминание о пребывании на владивостокской земле Фадеева, Асеева, Бурлюка). Москвичи недоумевали — зачем ограничивать себя рамками соцреализма, ведь есть еще реализм мистический, провидческий, экзистенциальный.

В свою главный редактор тихоокеанского альманаха "Рубеж" Андрей Колесов презентовал на сессии "Проект "Антология литературы ДВ" по-настоящему масштабный проект глобальной региональной антологии, включающей в себя 12 томов, каждый из которых состоит из произведений определенного региона: Приморский том, Магаданский, Сахалинский, Амурский и т.д.



Александр Колесов (слева) и Василий Авченко. Фото: ИА PrimaMedia

"Издание этой антологии – это не про амбиции "Рубежа", это попытка спасти от забвения выдающихся дальневосточных мастеров слова, вернуть им заслуженное место в истории российской литературы", — объяснил Александр Колесов.

Присутствовавшие на встрече представители делегации из КНР: директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин, профессор Хэйлунцзянского университета Бай Вэньчан, генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения Чжан Хунбо выразили интерес к произведениям российских писателей дальневосточной эмиграции и желание ознакомиться с их трудами на китайском языке.

В ходе обсуждения стороны пришли к решению совместного издания этих авторов на китайском языке, для чего было решено подать заявку на грант фонда "Русский мир". Директор Дальневосточного филиала фонда "Русский мир" Александр Зубрицкий идею поддержал.

Литература между прошлым и будущим

За славное прошлое литературы Тихоокеанской России можно быть спокойным еще по одной причине. В ближайшее время во Владивостоке появится музей литературы русского Востока, который станет новым филиалом Приморского краевого музея имени В.К. Арсеньева. О концептуальных планах музеефикации дальневосточной и эмигрантской литературных ветвей на специальной презентации в рамках фестиваля рассказали заместитель директора по науке краевого музея Анжелика Петрук и заведующий новым филиалом Александр Лобычев.

Место для литературного музея также выбрано концептуальное – на улице Пушкинской, в деревянном доме, где в годы Гражданской войны снимал квартиру будущий классик советской поэзии Николай Асеев. Неподалеку расположен Пушкинский театр и памятник Пушкину работы приморского скульптора Эдуарда Барсегова. Наискосок и напротив — историческое здание Восточного института (ГДУ – ДВПИ – ДВГТУ – ДВФУ), где какое-то время преподавал Арсеньев. Словом, получается некий литературный архипелаг на культурной карте приморской столицы.

"Постоянной экспозиции в филиале не будет, — подчеркнул Александр Лобычев. — Площади не позволяют также хранить коллекцию, она останется в фондах краевого музея Арсеньева на Светланской, 20. У нас же выставки будут меняться, и вокруг них будут происходить различные события – лекции, встречи, дискуссии и тому подобное. Название для нового музея придумал я. Во-первых, оно красиво звучит. А во-вторых, схватывает не географическое, а культурное явление: ведь литература русского Востока была и в эмиграции. После революции литераторы утекли отсюда двумя ручейками – часть уехала в Харбин или в Америку, а часть вернулась на запад России – тот же Асеев, футуристы, Фадеев… Постепенно, конечно, мы постараемся включить в музейные планы как можно больше дальневосточных писателей и поэтов".



Александр Лобычев. Фото: ИА PrimaMedia

Так что надежды на попадание в пантеон дальневосточной литературы есть и у ныне здравствующих и занимающихся творчеством писателей и поэтов Дальнего Востока. Правда, для этого придется крепко потрудиться. Известность к дальневосточным литераторам приходит, как выигрыш в "Русском лото".

Пока же литературное пространство Дальнего Востока и вправду напоминает лоскутное одеяло. В Хабаровске, слава Богу, удалось сохранить литературно-художественный журнал "Дальний Восток", который периодически, раз в два месяца, знакомит читателей с новинками региональной и общероссийской поэзии, прозы, очеркистики и публицистики. Во Владивостоке возродили выпуск некогда популярного альманаха "Литературный Владивосток" (на ЛиТРе его презентовала главный редактор альманаха известная приморская поэтесса Раиса Мороз). Ветеран отечественной словесности Борис Мисюк время от времени радует публику выходом в свет очередного дальневосточного литературного журнала "Кают-компания". Поэт и публицист Владимир Тыцких подготовил несколько альманахов "Сихотэ-Алинь". Периодически появляется очередной номер альманаха "Рубеж", подготовленный Александром Колесовым. Время от времени радуют знатоков поэзии новые книги Юрия Кабанкова, ВладимираТыцких, Ивана Шепеты, Александра Новикова, Александра Куликова и т.д. На Сахалине есть писатель Владимир Семенчик и поэт Роман Хе. Группа Hero4Hero, созданная художницей Ксенией Фроловой и археологом романом Иванищевым, готовит к изданию графический роман о Геннадии Ивановиче Невельском. В Благовещенске в продолжение футуристических традиций, заложенных Бурлюком, Крученых и Маяковским, творит свои столбовые романы Евгений Еремин.



Евгений Еремин. Фото: ИА PrimaMedia

О шоу "Кот Бродского" в нашем обзоре уже упоминалось. А ведь есть еще проект (и довольно успешный) переформатирования городской библиотечной среды (об этом на сессии "Российские библиотеки. Опыт трансформации" подробно поведал директор городской библиотечной сети Владивостока Сергей Соловьев). Яркий пример – молодежная библиотека "БУК" на Светланской, не только место, где проводятся различные литературные и культурные мероприятия, но и место, где молодежь с удовольствием проводит время за чтением какого-нибудь романа или сборника стихов.

"Кот Бродского". Фото: ИА PrimaMedia Писатели на шоу "Кот Бродского". Фото: ИА PrimaMedia "Кот Бродского". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Не менее комфортной, стильной и современной площадкой для любителей провести время за книгой является и библиотека Центра современного искусства "Заря" на Второй речке. Да и в самом кампусе ДВФУ на острове Русском немало приятных местечек, где можно уединиться с книжкой в руках и с наушниками на голове.

Читательский потенциал Дальнего Востока в лице Владивостока был явлен на ЛиТР-2018 во всей красе. Аншлаги на сессиях топовых гостей фестиваля, горящие глаза молодых читателей, интересные и тонкие вопросы, горячие споры – все это стало еще одним доказательством того, что Первый международный фестиваль литературы Тихоокеанской России свою миссию в отношении читательской аудитории выполнил полностью.

Что касается формирования писательской среды, то здесь первый ЛиТР стал своеобразной точкой отсчета. По ощущениям того же Василия Авченко (сессия "Региональная литература. Право на жизнь!"), никакой особой структуры, если говорить о зауральской литературной жизни, нет.

"Книжных магазинов еще меньше [чем в Москве], приличных издательств вообще почти нет, по пальцам одной руки пересчитать можно. С писательством дело обстоит примерно так же. У нас все-таки центростремительная страна, много чего сосредоточено в столице, в центральной России, отчасти в городах-миллионниках. Мы здесь на краю находимся, и, если честно, особо радости от литературной ситуации я не испытываю. Кто этот Союз писателей? Я, правда, не знаю, чем они занимаются. Вроде есть какие-то люди, они собираются… Я не вхож в эти круги и не горю желанием. Не вижу смысла. У меня всё просто: я написал, отправил в московское издательство. Если московскому издательству текст понравился, оно издает книгу", — сказал Авченко.



Писатель и журналист Василий Авченко. Фото: ИА PrimaMedia

Естественно, возникает вопрос, чем может быть интересен московскому издателю дальневосточный автор. На ЛиТРе по этому поводу высказывались разные мнения. Одни говорили, что брать можно местным колоритом (море, путины, первопроходцы, зовы предков, стрелы чжурчжэней и т.д.), другие возражали, что местный колорит (стрелы чжурчжэней, зовы предков, первопроходцы, путины, море и т.д.), наоборот, навяз на зубах и потому "не прокатывает".

Если согласиться с тем, что истина, как ей и положено, лежит где-то посередине, то можно предсказать наступление краткой эры, скажем, "приморского нуара", питательной средой для которого может стать период, охватывающий время существования дальневосточного "острова Крыма" — Владивостока 1917-1922 годов (красные разведчики и белые контрразведчики, агент Кремля Давид Бурлюк и его визави суперагент американской разведки Элеонора Прей, притоны Миллионки, где креп и мужал будущий голливудский идол Юл Бриннер и проч.).

А если всерьез, то будущее дальневосточной литературы наверняка станет темой большого разговора на ЛиТРе-2019. Иначе не получится. Время пришло. Да и Китай ждет (и это уже не шутка).

Как сообщила в начале круглого стола "Современная русская литература в Китае" директор института иностранных языков Чанчуньского университета, профессор, доктор филологических наук Ван Цзиньлин, влияние русской литературы на современную китайскую литературу переоценить невозможно. Начиная с ХХ века, оно было магистральным. И сегодня современные китайские авторы обращаются к практикам поэтов-модернистов Серебряного века. Сейчас интерес к русской литературе, русскому языку высок. Более 100 тысяч человек в Китае обучаются по специальности "русский язык", и еще примерно столько же учат русский язык как иностранный.

На круглом столе "Современная русская литература в Китае. Фото: ИА PrimaMedia На круглом столе "Современная русская литература в Китае. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

А профессор Хэйлунцзянского университета Бай Вэньчан подчеркнул, что литературные связи между Китаем и Россией, имеющие долгую и славную историю, на данный момент играют немаловажную роль в развитии двухсторонних отношений, поскольку перевод и исследование литературы двух стран способствуют взаимному пониманию, укрепляют дружбу и доверие.

Думается, международная составляющая фестиваля со временем будет расширяться. Точно такие же давние связи существуют между русской и корейской литературами, свою лепту в укрепление дружбы и доверия могут внести литераторы-соотечественники, проживающие в США и Канаде. Несомненно, им тоже будут рады на фестивалях "Литература Тихоокеанской литературы".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.

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