«Шок или футбол?»: как Приморье отреагировало на повышение пенсионного возраста

Ленин не простил бы такого. Фото: ИА PrimaMedia

КПРФ анонсирует митинги на конец июля, мэр Владивостока подписывает петиции на Change.org, а конкретных действий или предложений нет

18 июня, PrimaMedia. Инициатива правительства РФ о повышении пенсионного возраста вызвала негодование приморцев. Эта тема стала самой обсуждаемой в социальных сетях, в автобусах, офисах и просто на улице. Приморские политики только в воскресенье начали реагировать на законопроект кабмина, который уже внесен в Госдуму. Глава Владивостока подписал петицию на сайте Change.org, а КПРФ анонсировала акции протеста, но только на самый конец июля из-за чемпионата мира по футболу. Приморские коммунисты считают, что за полтора месяца накал по теме не спадет и сейчас есть более актуальные темы, сообщает ИА PrimaMedia.

Решение правительства РФ поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин с нынешних 60 и 55 лет соответственно председатель правительства РФ Дмитрий Медведев озвучил на заседании кабмина 14 июня.

Что предлагается?

Повышение начнется в 2019 году и займет 10 лет у мужчин и 16 лет у женщин. Схема повышения предлагается такая. Выходить на пенсию граждане будут раз в два года, пенсионный возраст будет увеличиваться на год. В следующем году новых пенсионеров не появится, мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет. 1960-й и 1965-й года рождения станут пенсионерами в 2022 году в возрасте 62 и года и 57 лет. И так далее до 2028 года у мужчин и до 2034 года у женщин, когда и будут достигнуты целевые показатели — 65 лет и 63 года.



Расчет выхода на пенсию по предложению правительства. Фото: ИА PrimaMedia

На сегодняшний день, по данным отчета Минздрава РФ, ожидаемая средняя продолжительность жизни по итогам 2017 года в России выросла до 72,7 года, а смертность в стране снизилась.

В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни населения составила 72,7 года (рост на 0,83 года по сравнению с 2016 годом – 71,87 года). Рост продолжительности жизни коснулся и мужчин, и женщин: у мужчин до 67,51 года (рост на 1,01 года по сравнению с 2016 годом, у женщин до 77,64 года (рост на 0,58 года по сравнению с 2016 годом).

А как в Приморье?

В Приморском крае, согласно данным Росстата, ожидаемая средняя продолжительность жизни составляет 69,21 лет: 64,04 года в среднем живут мужчины, 74,58 года — женщины.

Как видно из данных официальной статистики, приморские жители в среднем до пенсии могут и не дожить.

Реакция

Эта тема стала одной из самых обсуждаемых тем в России. В Приморском крае свое мнение по пенсионной реформе активно высказывают в социальных сетях, через мессенжеры рассылаются ссылки на петиции против повышения пенсионного возраста. В поддержку реформы выступил совладелец ГК DNS, приморский предприниматель Дмитрий Алексеев.

"Человек за время своей жизни меняет много профессий и родов деятельности. Мало где в мире есть такой низкий возраст выхода на пенсию. В США сейчас 67, в Европе подумывают уже и про 70 лет. Повышение пенсионного возраста даже положительно скажется на продолжительности жизни. У меня вот отцу 77 будет, так я не нарадуюсь, что он продолжает работать. Здоровья ему, и пусть работает до 90 лет. Сам для себя пенсию не мыслю в принципе и даже не могу понять как это", — написал предприниматель на своей странице в Facebook.

В целом, в приморском сегменте соцсетей превалирует отрицательное отношение к инициативе кабмина. Негативно высказался и ряд политических деятелей. Правда, каких-то решительных действий никто из политиков, либо движений по защите прав трудящихся не предпринял.

Так, глава Владивостока Виталий Веркеенко накануне, 17 июня, выступил против готовящегося повышения пенсионного возраста для россиян. Мэр подписал петицию Конфедерации труда России, размещенную на портале Change.org, и прокомментировал в Facebook, что инициативу кабмина необходимо обсуждать.

"Поддержал инициативу профсоюзов. Считаю правильным обсудить шире инициативу правительства, еще не ставшую законом. Накопленные проблемы пенсионной системы понятны, необходимы эффективные решения. Варианты решений, безусловно, есть", — написал Виталий Веркеенко.

Петицию Конфедерации труда России к понедельнику подписало более 1,3 млн человек. Сложность в том, что никаких юридических последствий эта петиция не предусматривает, так как этот портал находится на зарубежной платформе и российские власти не обязаны принимать результаты голосования во внимание. С другой стороны проигнорировать мнение 1,3 млн человек, обозначивших свою позицию, будет непросто. Подобную петицию на РОИ уже подписало 102 тысячи человек. По российскому законодательству петиция, собравшая 100 тысяч голосов, должна быть рассмотрена специальным экспертным советом Открытого правительства. В случае ее одобрения петиция будет внесена в качестве альтернативного правительственному законопроекта в Государственную думу. Правда, за 5 лет существования РОИ, еще ни одна из петиций, собравших более 100 тысяч подписей верифицированных пользователей, не продвинулась на законодательный уровень.

Против повышения пенсионного возраста в Приморье также высказались представители "Справедливой России", КПРФ, а также председатель Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК).

"Почему Россия с ее природными богатствами должна вдруг идти по этой шкале, непонятно. Когда в стране столько олигархов, мы почему-то должны экономить именно на большей части населения. Считаю, что это лицемерие. Такие вопросы нужно было обсуждать перед выборами, чтобы народ знал, за кого он идет голосовать", — считает первый секретарь ПКО КПРФ, депутат Заксобрания Приморья Анатолий Долгачев.

ОПРОС Повышение пенсионного возраста – какой вариант вам ближе? Не повышать

Повысить, но создать механизмы трудоустройства 40+

Повысить, но не так радикально

Повысить только мужчинам

Повысить только женщинам

Понизить

Проголосовать

Председатель ФППК Владимир Исаков говорит, что нужно дождаться официальной позиции Федерации независимых профсоюзов России, но сам он рассчитывает на то, что мнение профсоюзов будет услышано и в ходе обсуждений удастся найти компромисс:

"В целом профсоюзы последовательно выступали и выступают против повышения пенсионного возраста. На наш взгляд, это не улучшит социальные гарантии пенсионерам. Мы надеемся, что тот жесткий вариант, который правительство собирается внести в Госдуму, будет подкорректирован депутатами, что какой-то консенсус будет найден. Понятно, что правительство исходит из финансовых реалий, борется за сбалансированность пенсионного фонда и имеет достаточно финансовых резонов, чтобы пойти на такой непопулярный шаг. Но, на мой взгляд, представленный вариант чрезмерно жесткий".

Лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Приморье, депутат Заксобрания Приморского края Алексей Козицкий отмечает, что в предлагаемом правительством законопроекте нет механизма реализации реформы.

"При существующем уровне развития экономики на Дальнем Востоке предложенная правительством реформа будет совершенно бессмысленной экономически и чреватой крайне негативными социальными последствиями. Она достаточно быстро "вытолкнет" на рынок труда Приморья и в целом Дальнего Востока десятки тысяч пожилых граждан, поскольку на занимаемые ими рабочие места уже "стоят в очереди" более молодые люди с более современными компетенциями. А готов ли дальневосточный рынок труда к тому, что теперь ему придется обеспечивать работой дополнительных работников, которые, к тому же, в силу пожилого возраста и общего состояния здоровья вряд ли смогут быстро освоить какие-то новые специальности?

Да, в связи с развитием ТОРов и СПВ нам обещают некие тысячи "высокотехнологичных рабочих мест", но, во-первых, от обещаний до их реализации пройдет немало времени, а во-вторых, будем говорить откровенно, работодатели вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы трудоустраивать людей "возрастом 55+". Затеянная для того, чтобы "сбалансировать" рынок труда страны, реформа с большой долей вероятности приведет к обнищанию большого количества населения страны", — уверен Козицкий.

Ответа на вопрос, как быть с категорией не только 55+, но 45+, испытывающей проблемы с трудоустройством, в предложении правительства не прозвучал.

Приморские коммунисты анонсировали проведение акций протеста. Однако их представители КПРФ планируют провести только почти через полтора месяца – по окончанию чемпионата мира по футболу 28 июля.

"...остынет железо"

Депутат фракции КПРФ Заксобрания Приморья Андрей Ищенко на своей странице в Facebook процитировал заместителя председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина: "Дата проведения акции — 28 июля, так как в связи с чемпионатом мира по футболу власть до 25 июля ввела мораторий на проведение в стране подобных мероприятий".

Согласно президентскому указу N202, на время чемпионата мира по футболу, который начался 14 июня и продлится до 15 июля, действуют ужесточенные правила проведения акций. Все митинги, шествия, демонстрации и другие виды акций, которые не связаны со спортивными событиями, в регионах, где проводятся матчи, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ.

Приморье к регионам, где проводятся матчи чемпионата, не относится.

Та же Конфедерация труда России, собравшая более 1,3 млн подписей в Сети, заявила о готовности использовать любые мирные методы протеста и выражения своего мнения, которые профсоюзу удастся согласовать "в условиях, когда действуют ограничения на митинги во время проведения чемпионата по футболу". Теоретически, ничего не мешает и приморским активистам обговорить с ФСБ и местными властями места и форматы, как можно провести акции.

Резонно в социальных сетях к анонсу протеста пишут, что "до 28 июля-то остынет железо".

"Дольщики, дети-сироты, сейчас это важнее. Летом выводить людей на площади сложно, по опыту знаю", — отвечает на это депутат фракции КПРФ Андрей Ищенко.

Краевое руководство партии высказывает мнение, что за полтора месяца интерес к теме не снизится.

"Накал еще долго будет продолжаться и не спадет. Вопрос резонансный. Во-вторых, правительство еще не приняло окончательного решения. Задача именно донести до правительства, министров, что нужно постараться не проводить такую реформу", — делится Анатолий Долгачев.

А что сейчас?

Но до окончания чемпионата приморские коммунисты готовы внести на рассмотрение Заксобрания обращение в адрес правительства. С заявлением к кабмину планирует выступить и лидер приморского отделения "Российской партии пенсионеров за справедливость", депутат Заксобрания Приморья Юлия Толмачева. Поддержит ли данное обращение краевой парламент – это уже другой вопрос.

Вместе с тем, отметим, что в субботу, 16 июня, законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплат пенсий", "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации", "О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения" (Конвенция №102) поступил в Госдуму.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил эти документы в профильные комитеты ГД — по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также в комитет по бюджету и налогам. Ожидается, что в понедельник, 18 июня, законопроекты будут внесены на рассмотрение Совета Госдумы.

"В соответствии с процедурой, после рассмотрения на Совете Государственной думы проекты федеральных законов перед рассмотрением в первом чтении будут направлены в рассылку для обсуждения в течение месяца в регионах", — отметили в секретариате Совета ГД.

Таким образом, у регионов будет ровно месяц на то, чтобы подготовить свои отзывы по данным законопроектам.