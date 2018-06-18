Движение транспорта ограничат 22 июня на Корабельной набережной во Владивостоке. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

В течение часа здесь пройдет памятное шествие со свечами в рамках Дня памяти и скорби (КАРТА)

18 июня, PrimaMedia. Движение транспорта и парковку временно ограничат в пятницу, 22 июня, на улице Корабельной Набережной. Это связано с проведением памятного шествия со свечами в рамках Дня памяти и скорби, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Ограничение будет действовать от дома № 1 до пересечения со Светланским переулком с 10.10 до 11.15.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.