Движение транспорта ограничат 22 июня на Корабельной набережной во Владивостоке. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Движение транспорта ограничат 22 июня на Корабельной набережной во Владивостоке

В течение часа здесь пройдет памятное шествие со свечами в рамках Дня памяти и скорби (КАРТА)

18 июня, PrimaMedia. Движение транспорта и парковку временно ограничат в пятницу, 22 июня, на улице Корабельной Набережной. Это связано с проведением памятного шествия со свечами в рамках Дня памяти и скорби, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Ограничение будет действовать от дома № 1 до пересечения со Светланским переулком с 10.10 до 11.15.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Движение транспорта ограничат 22 июня на Корабельной набережной во Владивостоке

Движение транспорта ограничат 22 июня на Корабельной набережной во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

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