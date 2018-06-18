Крупные сети АЗС в Приморье плотно зафиксировали самые привлекательные цены на топливо

АЗС НК "Роснефть" ("РН-Востокнефтепродукт"), Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Ценовая политика «независимых» заправщиков юга региона идет вразброс, сохраняя пока зыбкое равновесие

18 июня, PrimaMedia. Крупные сети АЗС, действующие на юге Приморского края включая Владивосток и пригороды, вторую неделю показывают нулевую динамику изменений цен на бензин и дизельное топливо. В целом же наиболее демократичный уровень цен на рынке — с учетом количества АЗС и их доступности – предсказуемо показывают "топливные гиганты" НК "Альянс" (АО "ННК-Приморнефтепродукт") и НК "Роснефть" ("РН-Востокнефтепродукт"). Ценовая политика "независимых" заправщиков также в целом стабилизировалась в зыбком равновесии, однако уровень цен здесь в среднем выше, чем у "гигантов", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на результаты мониторинга розничной стоимости автомобильного топлива в регионе.

С 5 июня цены на АЗС сетей НК "Альянс" и НК "Роснефть" зафиксировались практически на одном уровне – 41,90 рублей за АИ92, 42,80 рублей за АИ95 и 45,50 рублей за АИ98. Цена дизтоплива на АЗС "Роснефти" более демократична – 44,85 рублей за 1 л против 45,85 рублей у НК "Альянс".



АЗС НК "Альянс" (АО "ННК-Приморнефтепродукт"). Фото: ИА PrimaMedia

Двум лидерам топливного рынка Приморья уступает еще одна крупная сеть – "Бензо", также зафиксировавшая свои цены на топливо с начала июня. Здесь АИ92 держится на уровне 42,30 рублей за 1л, АИ95 – 43,3 рублей, АИ98 – 47 рублей ровно и дизтопливо – 49,50 рублей.



АЗС "Бензо". Фото: ИА PrimaMedia

Небольшие сети АЗС (3-5 заправок на юге Приморья) и совсем мелкие компании в целом остановили рост цен позже крупных игроков. Здесь наблюдается значительный разброс розничной стоимости бензина и ДТ. Например, минисеть "RS Нефть" демонстрирует очень демократичные цифры на табло – 40,60-40,90 рублей за АИ92, 41,60-41,90 рублей за АИ95 и 43,90 – за дизтопливо. АИ98 на 18 июня на трех АЗС компании во Владивостоке не предлагают. С другой стороны, сеть "Октант" (три АЗС в краевом центре) в течение двух последних недель предлагает топливо по очень высоким ценам – 43,57 рублей за АИ92, 44,77 – за АИ95, 47,57 – за АИ98 и 49,77 рублей – за 1 л дизельного топлива.

АЗС "Транзит-ОЙЛ". Фото: ИА PrimaMedia АЗС "RS Нефть". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Напомним, что в начале июня представитель Минфина заявил о том, что меры российского правительства по стабилизации цен на топливо в скором времени приведут к их снижению в оптовом сегменте. Также в Минфине пообещали, что налоговый маневр, предусматривающий обнуление экспортных пошлин на нефть к 2024 году, не приведет к подорожанию бензина и дизельного топлива, для чего будут "подготовлены специальные надбавки и различные системные меры". Между тем по данным Росстата, в мае 2018 года цены на бензин выросли на 5,6%, что в пять раз превышает аналогичный показатель в апреле. 7 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль цен на бензин в стране и возбудила ряд антимонопольных дел.