АЗС НК "Роснефть" ("РН-Востокнефтепродукт"), Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Крупные сети АЗС в Приморье плотно зафиксировали самые привлекательные цены на топливо

Ценовая политика «независимых» заправщиков юга региона идет вразброс, сохраняя пока зыбкое равновесие

18 июня, PrimaMedia. Крупные сети АЗС, действующие на юге Приморского края включая Владивосток и пригороды, вторую неделю показывают нулевую динамику изменений цен на бензин и дизельное топливо. В целом же наиболее демократичный уровень цен на рынке — с учетом количества АЗС и их доступности – предсказуемо показывают "топливные гиганты" НК "Альянс" (АО "ННК-Приморнефтепродукт") и НК "Роснефть" ("РН-Востокнефтепродукт"). Ценовая политика "независимых" заправщиков также в целом стабилизировалась в зыбком равновесии, однако уровень цен здесь в среднем выше, чем у "гигантов", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на результаты мониторинга розничной стоимости автомобильного топлива в регионе.

С 5 июня цены на АЗС сетей НК "Альянс" и НК "Роснефть" зафиксировались практически на одном уровне – 41,90 рублей за АИ92, 42,80 рублей за АИ95 и 45,50 рублей за АИ98. Цена дизтоплива на АЗС "Роснефти" более демократична – 44,85 рублей за 1 л против 45,85 рублей у НК "Альянс".

АЗС НК "Альянс" (АО "ННК-Приморнефтепродукт")

АЗС НК "Альянс" (АО "ННК-Приморнефтепродукт"). Фото: ИА PrimaMedia

Двум лидерам топливного рынка Приморья уступает еще одна крупная сеть – "Бензо", также зафиксировавшая свои цены на топливо с начала июня. Здесь АИ92 держится на уровне 42,30 рублей за 1л, АИ95 – 43,3 рублей, АИ98 – 47 рублей ровно и дизтопливо – 49,50 рублей.

АЗС "Бензо"

АЗС "Бензо". Фото: ИА PrimaMedia

Небольшие сети АЗС (3-5 заправок на юге Приморья) и совсем мелкие компании в целом остановили рост цен позже крупных игроков. Здесь наблюдается значительный разброс розничной стоимости бензина и ДТ. Например, минисеть "RS Нефть" демонстрирует очень демократичные цифры на табло – 40,60-40,90 рублей за АИ92, 41,60-41,90 рублей за АИ95 и 43,90 – за дизтопливо. АИ98 на 18 июня на трех АЗС компании во Владивостоке не предлагают. С другой стороны, сеть "Октант" (три АЗС в краевом центре) в течение двух последних недель предлагает топливо по очень высоким ценам – 43,57 рублей за АИ92, 44,77 – за АИ95, 47,57 – за АИ98 и 49,77 рублей – за 1 л дизельного топлива.

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Напомним, что в начале июня представитель Минфина заявил о том, что меры российского правительства по стабилизации цен на топливо в скором времени приведут к их снижению в оптовом сегменте. Также в Минфине пообещали, что налоговый маневр, предусматривающий обнуление экспортных пошлин на нефть к 2024 году, не приведет к подорожанию бензина и дизельного топлива, для чего будут "подготовлены специальные надбавки и различные системные меры". Между тем по данным Росстата, в мае 2018 года цены на бензин выросли на 5,6%, что в пять раз превышает аналогичный показатель в апреле. 7 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль цен на бензин в стране и возбудила ряд антимонопольных дел.

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