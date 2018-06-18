Свистать всех наверх: выяснилось, кто остается играть во владивостокском ХК «Адмирал»

ХК "Адмирал". Фото: ИА PrimaMedia

КХЛ обнародовала таблицу переходов межсезонья-2018

18 июня, PrimaMedia. Семнадцать спортсменов остаются играть за ХК "Адмирал" из Владивостока в сезоне КХЛ 2018/2019. Двое из них пришли в клуб из ханты-мансийской "Югры", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт КХЛ.

КХЛ обнародовала таблицу переходов межсезонья-2018. Все сведения актуальны на 15 июня.

Согласно данным Лиги, в приморском клубе в грядущем сезоне ожидается двое новых игроков: защитники Юрий Козловский и Александр Угольников. Оба пришли из переведенной в ВХЛ ханты-мансийской "Югры" в обмен на денежную компенсацию.

Остаются в "Адмирале" и имеют официально зарегистрированные контракты: защитник Григорий Ващенко, нападающие Владимир Бутузов, Тигран Манукян, Павел Махановский и Иван Фищенко.

Нападающий Денис Вихарев на данный момент пока только принял квалификационное предложение "моряков".

Права еще на девять хоккеистов закрепились за "Адмиралом", после того, как у спортсменов истек срок действия статуса ограниченно свободного агента: вратарь Никита Серебряков, защитники Иван Глазков, Артем Земченок, Иван Мищенко, нападающие Кирилл Воронин, Максим Казаков, Вадим Перескоков, Никита Феоктистов, Егор Яковлев.

Распрощались с клубом после окончания контракта или перешли в иной ХК: вратарь Игорь Бобков (ушел в "Авангард" в обмен на денежную компенсацию для "моряков"), защитники Николай Глухов, Сергей Ильин, Даниил Курашов (ушел в "АК Барс", Самвел Мнацян (ушел в "Сибирь"), нападающие Алексей Андреев (ушел в ХК "Югра"), Назир Гичибеков, Константин Глазачев, Виктор Другов, Илья Иванов, Максим Кицын, Денис Ковалев.

Регулярный чемпионат КХЛ 2018/2019 начнется с 1 сентября. Расписание игр ХК "Адмирал" пока неизвестно.