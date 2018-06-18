Первый супермаркет "Реми" открылся в Дальнегорске. Фото: предоставлено "Реми"

Первый супермаркет «Реми» открылся в Дальнегорске

Здесь представлен широкий ассортимент продуктов питания, кулинарии собственного производства и товаров для дома (ФОТО)

18 июня, PrimaMedia. Супермаркет известной дальневосточной торговой сети "Реми" открылся 15 июня в Дальнегорске. Открытие нового универмага вызвало большой ажиотаж у жителей – уже с первых часов работы в магазине собралось немало покупателей. Организаторы устроили гостям "Реми" настоящий праздник с конкурсами, чаепитием, розыгрышем призов, большой творческой программой и подарками первым покупателям, сообщает ИА PrimaMedia.

Интерьер нового магазина оформлен в современном стиле, удобная навигация поможет покупателям без труда ориентироваться в торговом зале и находить нужное среди всего многообразия представленного ассортимента. Коллектив продавцов и менеджеров делает все, чтобы покупатели смогли приобрести качественные продукты и необходимые товары по низким ценам в комфортной обстановке.

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Сеть магазинов "Реми" существует с 2008 года, гипермаркеты, супермаркеты и универсамы "Реми" успешно работают в крупных населенных пунктах Приморского края и в Хабаровске. Жители Владивостока, Уссурийска, Находки, Врангеля, Большого Камня, Партизанска, Лесозаводска, Арсеньева, Спасска-Дальнего и других городов и районов края ежедневно выбирают "Реми", как для закупок на всю неделю, так и для небольших покупок к обеду или ужину.

Первый супермаркет "Реми" открылся в Дальнегорске

Первый супермаркет "Реми" открылся в Дальнегорске. Фото: предоставлено "Реми"

Напомним, что этой весной первые магазины "Реми" открылись в Лучегорске и Хабаровске, еще два – в Уссурийске: в разных районах города там теперь работают четыре супермаркета этой торговой сети.

В Дальнегорске супермаркет "Реми", в котором представлен широкий ассортимент продуктов питания, кулинарии собственного производства, бытовой химии, косметики и товаров для дома, расположен по адресу: ул. 50 лет Октября, 17. Режим работы: с 09.00 до 23.00.

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