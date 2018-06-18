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ВТБ Капитал: Замедление роста цен на продукцию нивелировало эффект от подорожания топлива

Данные об инфляции представил Росстат

18 июня, PrimaMedia. Росстат представил данные об инфляции в мае, отражающие два диаметрально противоположных тренда: нетипичное отсутствие признаков роста цен на плодоовощную продукцию к началу поступления нового урожая нивелировало последствия повышения цен на бензин и его эффекты второго порядка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Согласно данным Росстата, инфляция в годовом сопоставлении в мае осталась на уровне 2,4%.

Вследствие роста цен на топливо инфляция в непродовольственном сегменте повысилась до 3,4% г/г против 2,7% в апреле.

Инфляция в продовольственном сегменте в мае замедлилась до рекордно низкого уровня в 0,4% г/г. Предыдущий минимум продовольственной инфляции (0,7% г/г) был зарегистрирован всего четырьмя месяцами раньше.

Основной вклад в замедление инфляции в сегменте внесли мясная и плодоовощная продукция, цены на которую в годовом сопоставлении снизились на 2,0% и 2,8% соответственно.

Если снижение цен на мясо само по себе носило ограниченный характер и отражало эффект от обильного урожая зерновых в прошлом году, то выявить и расставить в порядке приоритетности причины снижения цен на фрукты и овощи сложнее. Скорее всего, к числу таких причин относятся инвестиции в тепличное строительство и строительство овощехранилищ, а также отмена в начале мая ограничений на импорт овощей из Турции.

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