Победителей премии "Неравнодушный гражданин-2018" назвали в Приморье. Фото: предоставлено организаторами

28 финалистов в очной защите отстаивали своё право на победу в восьми номинациях

18 июня, PrimaMedia. Победителей премии "Неравнодушный гражданин" назвали 16 июня в стенах Дальневосточного федерального университета. 28 финалистов в очной защите отстаивали своё право на победу в премии в восьми номинациях, сообщает ИА PrimaMedia.

Открывая торжественную церемонию, президент Благотворительного фонда Александр Монастырёв поблагодарил всех, кто поддерживает и участвует в премии.

"Ваша неравнодушная позиция позволяет изменить наш край и является примером вклада гражданского общества в будущее Приморья и России", — подчеркнул он.

Победителей конкурса на основе заявок и очной презентации определило экспертное жюри, в состав которого входят представители общественных и некоммерческих организаций, благотворительных фондов, деятелей культуры, науки, спорта и бизнес-сообщества.

В этом году членами экспертного жюри было рассмотрено более 45 финальных заявок, из них 28 вошли в шорт-лист премии. Всего в 2018 году в конкурсе приняли участие более 400 участников со всего Приморского края.

Лауреаты ежегодной общественной премии "Неравнодушный гражданин-2018":

В номинации "Шаг Вперёд" — молодым жителям Приморского края за развитие добровольчество и гражданских инициатив — Ольга Головко, координатор общественного объединения "Поиск пропавших детей Приморский край", пгт. Сибирцево.

В номинации "Живой город" — за комплексное развитие территорий и населенных пунктов Приморья, включая деятельность, направленную на формирование современной городской среды – Екатерина Кириллова, директор фонда помощи бездомным животным "Умка", г. Владивосток.

В номинации "Здоровый дух" — за популяризацию спорта и здорового образа жизни, включающую в себя планомерную профилактику алкоголизма, курения и наркомании на территории Приморского края – Татьяна Ильина, президент краевой общественной организации "Федерация физической культуры и спорта ментальных инвалидов", г. Уссурийск.

В номинации "Природа" — за охрану окружающей среды, а также за формирование экологического сознания в обществе – Агата Корчагина, куратор экологического проекта "Остров мечты", организатор различных экологических акций, г. Владивосток.

В номинации "Культура" — за добровольческие инициативы в области культуры, литературы и искусства — Елена Сергеева, член Приморского краевого отделения ВОО "Русское географическое общество" — общество изучения Амурского края, г. Уссурийск.

В номинации "Семья и Дети" — за инициативу по укреплению престижа и повышению роли семьи в обществе – Галина Коваль, активный участник общественной организации "Опора России", организатор благотворительных акций, направленных на защиту детства и материнства на территории Приморского края, г. Владивосток.

В номинации "Муниципальный герой" — вручается жителю Приморского края из числа победителей муниципальной общественной премии "Неравнодушный гражданин" — Надежда Ботвинко, член общественной организации "Росток", мастер декоративно-прикладного творчества, г. Партизанск.

В партнёрской номинации "IT-волонтёр", учрежденной партнером премии компанией "Ростелеком" — за профессиональное добровольчество в сфере информационных технологий – Николай Кириллин, студент ДВФУ, администратор официального сайта Благотворительного фонда "Сохрани жизнь", г. Владивосток.

Николай на добровольной основе занимается техническим сопровождением деятельности фонда, ведением интернет-кампаний по сбору пожертвований.

Победителя номинации "Благотворитель года" определил президент благотворительного фонда А. Монастырева, основатель премии "Неравнодушный гражданин" Александр Монастырёв. Победителем данной номинации, которая вручается жителям Приморского края, системно участвующим в поддержке и финансировании социальных программ и проектов, стала Татьяна Гришина, координатор благотворительной акции "Сладкий сон".

Поздравляем всех лауреатов премии и желаем им новых успехов!