Президентский грант поможет социальной адаптации и трудоустройству мигрантов в Приморье

Трудовые мигранты из Средней Азии. Фото: ИА PrimaMedia

К ноябрю не менее 12 тысяч приезжих должны быть охвачены заботой недавно созданного Центра комплексной поддержки мигрантов

19 июня, PrimaMedia. Проблему дефицита трудовых ресурсов в Приморском крае и социальной адаптации приезжих работников в нынешнем году взялся решить Фонд правовой поддержки миграционных процессов. Проект фонда — создание Центра комплексной поддержки мигрантов – в 2017 году выиграл президентский грант, сообщает ИА PrimaMedia.

О том, какие проблемы призван решить недавно созданный центр, корреспонденту агентства рассказал координатор проекта Сергей Пушкарев:

— Дефицит трудовых ресурсов на Дальнем Востоке – одна из самых острых проблем. По заявленным инвестиционным проектам предполагается создание около 50 тысяч рабочих мест, тогда как службой занятости Приморского края на март 2018 года зарегистрировано только 10,9 тысяч безработных. На долю вакансий, предназначенных для рабочих профессий, приходится до 83% от общего количества заявленных вакансий.

Проблему нехватки работников можно решить через снижение миграционного оттока постоянного населения, повышение миграционной привлекательности для потенциальных переселенцев и формирование устойчивого миграционного притока населения в регионы Дальнего Востока. Именно для этого в Приморье создан гражданский центр комплексной поддержки мигрантов (ЦКПМ). Мероприятия проекта президентского гранта направлены на то, чтобы мигранты ни в коем образе не нарушили сложившееся межнациональное согласие в крае, а наоборот способствовали повышению уровня благосостояния коренного населения.

ЦПКМ готовится предоставлять приезжим не менее 20 видов различных административных и юридических услуг в формате очных и заочных консультаций с использованием современных средств коммуникации. Основной целевой группой проекта являются преимущественно граждане Узбекистана, составляющие большинство среди граждан стран Центральной Азии, въезжающих в Приморье на заработки. Месяц назад в соответствии с проектом подписано соглашение о сотрудничестве с Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистана об организованном наборе специалистов для временной трудовой деятельности в Приморском крае в рамках соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан "Об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации". В настоящее время приезжие работники сталкиваются со множеством проблем, затрудняющих их легализацию и получение патента на трудовую деятельность.

Установленная миграционным ведомством глубина записи в 30 дней на прием к специалисту для сдачи документов на получение патента создает предпосылки для нарушения законопослушными иностранными гражданами сроков пребывания в РФ против их воли с уплатой штрафа в 10 тысяч рублей. При этом мигрант, прибывший в Приморский край с целью трудоустройства, должен около месяца снимать себе какое-либо жилье, часто с фиктивной регистрацией. Он должен найти временную работу (незаконная трудовая деятельность и "черная" заработная плата), а в отсутствие таковой зачастую приезжие готовы пойти на преступление или стать жертвой мошенничества. Работодатель на этом этапе практически отстранен от процесса поиска и отбора необходимых ему работников. Он включается в процесс трудоустройства уже тогда, когда соискатель рабочих мест получил патент.

Проект Фонда правовой поддержки миграционных процессов предполагает создание механизма организованного набора трудовых мигрантов по заявкам работодателей. Это, в первую очередь избавит мигрантов от перечисленных проблем и будет способствовать снижению социальной напряжённости, связанной с криминализацией в отношении миграционных процессов на территории региона, так как предполагает, в том числе, защиту прав и свобод прибывающих граждан. При содействии ЦКПМ иностранный гражданин еще до пересечения российской границы будет точно знать, куда он едет и на каких условиях. Работодатель тоже будет это знать и нести ответственность за работника.

Кроме того, в рамках работы центра предполагается разработка методического пособия для мигрантов и соотечественников-переселенцев.

По замыслу авторов проекта, ЦКПМ создаст основу и станет базой для осуществления мероприятий по социально-культурной адаптации иностранных граждан и интегрированию их в многонациональное сообщество дальневосточников. К ноябрю 2018 года он обязуется оказать услуги по социальной адаптации и трудоустройству не менее чем 12 тысячам мигрантов разных целевых групп. Финансовые затраты на реализацию проекта по подсчетам его авторов составят более 7 млн рублей, из них около половины покроют средства президентского гранта – 3,5 млн рублей, выделенные по грантовому направлению "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия".

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Гражданское НКОбщество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.