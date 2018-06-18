Своих не бросаем: глава Приморья «хантит» бывших сослуживцев и подчиненных

Андрей Тарасенко. Фото: Пресс-служба администрации Приморья

В сенаторы прочат «военного моряка», а в ИК назначен юрист из «Росморпорта». Эксперт считает, что у Тарасенко много свободы, но мало кадров

18 июня, PrimaMedia. Тренд на появление во властных коридорах подводников и выходцев из ФГУП "Росморпорт" становится в Приморье все более выраженным. Нынешний представитель администрации Приморья в Совете Федерации Светлана Горячева ("Справедливая Россия") может не сохранить свой пост. После губернаторских выборов в сентябре кресло сенатора, в случае победы Андрея Тарасенко, займет не связанный с местными элитами "военный моряк". Замена кадров на близких главе региона людей проходит и в других структурах региона. На вакантное место в Избирательной комиссии Приморья недавно по квоте губернатора назначена Ирина Кошина, работавшая в "Росморпорте" советником Алексея Немкова, ныне вице-губернатора по строительству. Политолог Константин Калачев считает, что у врио губернатора есть карт-бланш на подбор кадров, но сама кадровая скамейка не велика, сообщает ИА PrimaMedia.

По сведениям "Коммерсанта", врио губернатора региона Андрей Тарасенко, до назначения руководивший ФГУП "Росморпорт", на пост сенатора после выборов внесет кандидатуру "военного моряка", не связанного с местными влиятельными группами.

"Сенатором станет один из вице-адмиралов, не связанный с местными группами. Это сделано для того, чтобы их не усиливать",— пояснил источник, близкий к региональной власти. Сам Андрей Тарасенко, напомним, по образованию подводник и был командиром АПЛ. Вышел в запас в звании капитана 1 ранга.

Сейчас исполнительную власть края в СФ представляет член "Справедливой России" Светлана Горячева. Ее выдвинул экс-губернатор Владимир Миклушевский, взамен "Справедливая Россия" не стала выдвигать своего кандидата в главы региона на выборах 2014 года. Зампред фракции справороссов в Госдуме Михаил Емельянов сказал “Ъ”, что консультаций по поводу продления полномочий госпожи Горячевой краевые власти с партией не вели: "Она сама может справиться с любыми переговорами".

В приморском отделении эсеров не исключают выдвижения Светланы Горячевой на пост губернатора.

"У Светланы Петровны высокая узнаваемость и доверие от приморцев, особенно, с северов, откуда она родом. Будем вести консультации, общаться. Это вопрос непростой", — сказал в беседе с ИА PrimaMedia лидер регионального отделения "Справедливой России" Алексей Козицкий.

В случае выдвижения Светлана Горячева может оказаться не единственной женщиной, которая будет участвовать в этой кампании. Так, по информации агентства, "Российская партия пенсионеров за справедливость", которая в электоральной плане играет на поле эсеров, может выдвинуть своего приморского лидера, депутата Заксобрания Приморья Юлию Толмачева. Также оппонировать Андрею Тарасенко планируют либерал-демократы и КПРФ. В ЛДПР рассматривают кандидатуру депутата Госдумы Андрея Андрейченко. В КПРФ выбирают между двумя членами фракции партии в Заксобрании Приморья — первым секретарем Владивостокского горкома Артемом Самсоновым или бизнесменом, владельцем строительной компании "Аврора-строй" Андреем Ищенко. Последнему, к слову, по информации источников, близких к региональному "белому дому", некие политтехнологи пообещали помощь в прохождении муниципального фильтра на взаимовыгодной основе.

Из "Росморпорта" в Крайизбирком

Незамеченной региональными СМИ стала кадровая замена в Крайизбиркоме Приморского края. Ранее ИА PrimaMedia писало, что Избирательную комиссию может покинуть политтехнолог Давид Губарь, который за последний год посетил только одно заседание. На его место прочили юриста из Москвы.

Постановлением врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 31 августа Давид Губарь от обязанностей члена ИК ПК с правом решающего голоса был освобожден. С 1 июня начался прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена краевой избирательной комиссии по "губернаторской" квоте. Потенциальные претенденты на эту вакансию отмечают, что конкурс прошел молниеносно и тихо. Поскольку старт приема предложений начался в период, когда еще шла избирательная кампания (президентская кампания официально завершилась только 4 июня), то на такой случай предусмотрен ускоренный порядок назначения члена комиссии взамен выбывшего. А именно 10 дней вместо традиционных 30-ти.

В официальном органе печати, "Приморской газете", решение о наборе было опубликовано только 6 июня. А уже 10 июня вышло постановление врио губернатора о назначении нового члена ИК ПК с правом решающего голоса.

Свободное кресло в Крайизбиркоме заняла Ирина Кошина, 1976 года рождения. Согласно данным постановления, ее кандидатуру предложила АНО "Центр социального обслуживания "Родные люди". Также в документе говорится, что Ирина Кошина имеет высшее профессиональное образование и является ведущим советником по обеспечению деятельности губернатора Приморского края в представительстве Приморья при правительстве РФ.

Ранее Ирина Кошина работала во ФГУПе "Росморпорт", откуда на пост врио губернатора и переместился Андрей Тарасенко. Во ФГУПе она была советником заместителя генерального директора по капитальному строительству и по юридическим вопросам. Пост зама Тарасенко по капстроительству тогда занимал Алексей Немков, который в ноябре 2017 года стал вице-губернатором Приморья по имущественным и земельные отношениям, а также строительству, транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно открытым данным, Ирина Кошина и Алексей Немков входили в совет директоров крупнейшей российской компаний по проектированию морских портов, терминалов и транспортных систем ОАО "Ленморниипроект".

Теперь новоиспеченному члену Избиркома Приморья предстоит достаточно быстро переориентироваться на новое направление, а именно на избирательный процесс. Ведь губернаторская кампания в Приморье стартовала 8 июня, с момента назначения выборов краевым парламентом.

Кто еще из "моряков-портовиков"?

В начале июня АО "Примавтодор" возглавил Валерий Тактало, ранее занимавший должность директора Азовского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт". Он учился с Андреем Тарасенко в Высшем военно-морском училище подводного плавания им. Ленинского комсомола. Оба окончили училище в 1985 году. С 2013 года последовательно занимал должности ведущего специалиста – эксперта общего отдела, заместителя начальника планово-экономического отдела Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Управление на тот момент возглавлял Андрей Тарасенко. Вслед за ним Тактало ушел во ФГУП "Росморпорт", где работал практически вплоть до перехода на пост гендиректора "Примавтодора".

В феврале прошлого года руководителем аппарата администрации Приморья, вице-губернатором по вопросам государственной гражданской службы и кадров, профилактики коррупционных правонарушений, бюджетного учета, финансового контроля, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела, а также туризма стал Андрей Ларин. В "Росморпорте" он с 2015 года был заместителем Тарасенко по безопасности.

Руководителем КГКУ "Представительство администрации Приморского края при правительстве РФ" является Андрей Лаский, руководивший пансионатом "Моряк", который подведомственен ФГУП "Росморпорт".

Свобода есть, кадров немного

Эксперты, опрошенные ИА PrimaMedia, сходятся во мнении, что врио губернатора в кадровых решениях отдает предпочтение людям, которым доверяет. Именно поэтому он сделал ставку, как на источник кадрового резерва, на структуры, где работал.

Руководитель "Политической экспертной группы", политолог Константин Калачев считает, что, скорее всего, такие решения свидетельствуют о нескольких вещах. Во-первых, это проявление недоверия местным кадрам. Во-вторых, у Андрея Тарасенко есть карт-бланш на выстраивание своей команды.

"Со стороны федерального центра есть невмешательство в кадровую политику. Это говорит о том, что у него большая свобода в выборе кадров. Но при этом небольшие возможности с точки зрения подбора. Очевидно, что кадровая скамейка невелика, поэтому приходится полагаться на сослуживцев и тех, с кем он уже работал", — говорит Константин Калачев.

Эффективность такой кадровой политики для самой структуры управления, по мнению эксперта, оценивать пока рано.

"Лично я сторонник другого подхода. На мой взгляд, эффективность важнее лояльности. Старая дружба может помешать в некоторых моментах, когда нужно быть беспристрастным и жестким. Но время покажет", — отмечает политолог.