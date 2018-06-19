Мы против повышения НДС без обещанной компенсации - президент «Опоры России»

Александр Калинин. Фото: ИА PrimaMedia

По мнению Александра Калинина, рост ставки одного налога должен сопровождаться смягчением или отменой других

19 июня, PrimaMedia. Грядущее повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20% обернется дополнительной нагрузкой на бизнес, так как приведет к росту цен, что обвалит потребительский спрос. Как следствие, бизнес пострадает и все больше предпринимателей начнут уходить в "серые зоны", считает президент "Опоры России" Александр Калинин. По его словам, повышая ставку НДС, правительство должно дать бизнесу что-то взамен: отменить другие налоги, внедрить ускоренный возврат НДС и на деле упростить административные процедуры, сообщает ИА PrimaMedia.

— Конечно, мы против повышения НДС. Ведь это дополнительная нагрузка на бизнес. Уже подчитано, что она составит дополнительные 600 млрд рублей. От этого налога тяжело уклониться, поскольку НДС очень хорошо собирается. Само же министерство финансов неоднократно говорило, что проблема нашей налоговой системы в очень большой фискальной нагрузке на фонд оплаты труда. Она и выталкивает зарплаты в серую зону, сказал Калинин.

Повышение НДС еще больше усилит нагрузку на фонд оплаты труда, следовательно, еще больше предпринимателей предпочтут уйти в тень, а российская налоговая система еще более неконкурентоспособной.

— Судите сами: прежде чем выплатить рубль зарплаты, предприниматель должен заплатить с него 20 копеек НДС, 30 копеек в фонды, 13 копеек подоходного налога. То есть минимум 63-65 копеек с рубля он отдаст.

По словам руководителя "Опоры России", есть и другая проблема – влияние НДС на покупательский спрос.

— Повышение НДС действительно пойдет в цены, будет удорожание товаров, пострадает потребитель, но не только он. Дело в том, что весь НДС на потребителя не удастся переложить, потому что потребительский спрос ограничен. Он только-только начал восстанавливаться после кризисов последних лет, но с ростом цен ожидаемо затормозится. Соответственно, у бизнеса уменьшится прибыль, — считает Александр Калинин.

Повышение того или иного налога должно сопровождаться компенсационными мерами, например, уменьшением или отменой других налогов, добавил он.

— Нам было обещано, и (министр финансов) Антон Германович Силуанов говорил, что будет отменен налог на движимое имущество, так называемый "налог на модернизацию", что будет ускоренный возврат НДС. Плюс нам было обещано упрощение отчетности, изменение валютного контроля, дешевые деньги для малого бизнеса под 6,5%. Все это прописано в указе президента, но пока не сделано. Мы считаем, что не нужно откладывать исполнение. Должны быть какие-то компенсационные меры, снижение административных барьеров, снижение других налогов. То есть должно убираться все, что мешает инвестиционной активности бизнеса. Мы надеемся, что все это будет делаться, и будем прилагать усилия, чтобы это было сделано, — заключил Александр Калинин.

Напомним, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство планирует повысить ставку НДС с нынешних 18% до 20%. По оценке властей, повышение ставки налога приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в 620 млрд рублей в год.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что по вопросу повышения НДС в правительстве обсуждались различные маневры, в том числе и рост ставки до уровня в 22%. По ее словам, власти отказались от этой идеи, так как в таком случае НДС повлиял бы на уровень инфляции. Было решено повышать НДС именно до 20%.