Универмаг "Сахалин". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Чудеса светодиодов и подсветок: Южно-Сахалинск - город тысячи огней

Фоторепортаж: ночная иллюминация в островной столице делает город безопасным и красивым

18 июня, PrimaMedia. Огни Южно-Сахалинска с приходом лета заиграли по-новому. Удивительные краски ночной столицы увлекают жителей и гостей города на ночных прогулках. Новые скверы, фонтаны, ухоженные клумбы, памятники и, конечно, фасадная подсветка создают уют в большем городе. Корр ИА SakhalinMedia прошел увлекательным маршрутом светодиодных огней, рождающих удивительную игру света, превращающего привычные здания в подчеркнуто самобытные и узнаваемые.

Гуляя по ночному Южно-Сахалинску и наслаждаясь уличной подсветкой, можно выделить три точки притяжения. Во-первых, это часть праздничного квадрата по Коммунистическому проспекту, улице Сахалинской и улице Ленина. Здесь можно встретить и удивительный Чехов-центр в стиле XIX века, и старое здание регионального правительства в стиле сталинского ампира, и уникальное историческое здание универмага "Сахалин", и молодые торговые центры по соседству.

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Во-вторых, яркими красками порадует Городской парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Гуляя по новеньким дорожкам парка, можно сделать замечательные фотографии на фоне подсвеченных беседок, неоновых корабликов, арок и моста. Это место создано для романтических ночных прогулок. Рядом с парком — волшебный вид с набережной реки Рогатки на улицу Сахалинскую, по соседству гостиница Турист и развлекательные заведения.

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Третьей точкой можно назвать площадь Победы с ее статными зданиями мемориального комплекса "Победа", исторического парка "Россия — моя история" и, конечно, белоснежного кафедрального собора Рождества Христова с его золотыми и голубыми куполами. Эта территория очень удобна для вечерних прогулок. Эстетика зданий приковывает к себе внимание не только вблизи, но и с высоты птичьего полета со смотровых площадок на СТК "Горный воздух".

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Власти Южно-Сахалинска и представители бизнеса с каждым годом стараются сделать город все ярче. Крупные торговые центры, школы, культурные учреждения и многие другие здания обзаводятся подсветкой. Город становится не только светлее, но и безопаснее. В планах городских властей капитальная реконструкция улицы Комсомольской с ремонтом фасадов близстоящих домов. В скором времени и эта улица зажжется десятком новеньких фонарей, а фасады зданий заиграют красками светодиодов.

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Даже сейчас на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Победы удивительную атмосферу праздника создает подсветка телебашни — самого высокого сооружения в Южно-Сахалинске, построенного еще в 1960 году.

Телебашня в Южно-Сахалинске

Телебашня в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Надо отметить, что по-новому зажглись административные здания, детские сады и школы в Южно-Сахалинске. Особенно завораживают фасады пятой и седьмой школ.

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