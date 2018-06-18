Чудеса светодиодов и подсветок: Южно-Сахалинск - город тысячи огней

Универмаг "Сахалин". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Фоторепортаж: ночная иллюминация в островной столице делает город безопасным и красивым

18 июня, PrimaMedia. Огни Южно-Сахалинска с приходом лета заиграли по-новому. Удивительные краски ночной столицы увлекают жителей и гостей города на ночных прогулках. Новые скверы, фонтаны, ухоженные клумбы, памятники и, конечно, фасадная подсветка создают уют в большем городе. Корр ИА SakhalinMedia прошел увлекательным маршрутом светодиодных огней, рождающих удивительную игру света, превращающего привычные здания в подчеркнуто самобытные и узнаваемые.

Гуляя по ночному Южно-Сахалинску и наслаждаясь уличной подсветкой, можно выделить три точки притяжения. Во-первых, это часть праздничного квадрата по Коммунистическому проспекту, улице Сахалинской и улице Ленина. Здесь можно встретить и удивительный Чехов-центр в стиле XIX века, и старое здание регионального правительства в стиле сталинского ампира, и уникальное историческое здание универмага "Сахалин", и молодые торговые центры по соседству.

Воскресенский собор. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Драматический театр имени Чехова. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Драматический театр имени Чехова. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Близ старого здания правительства. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Старое здание правительства. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Старое здание правительства. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Административное здание. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Иллюминация в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia ТЦ "Рембыттехника". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 9

Во-вторых, яркими красками порадует Городской парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Гуляя по новеньким дорожкам парка, можно сделать замечательные фотографии на фоне подсвеченных беседок, неоновых корабликов, арок и моста. Это место создано для романтических ночных прогулок. Рядом с парком — волшебный вид с набережной реки Рогатки на улицу Сахалинскую, по соседству гостиница Турист и развлекательные заведения.

Вид на улицу Сахалинскую с набережной реки Рогатки. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Административное здание Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Городской парк культуры и отдыха имени Гагарина. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Городской парк культуры и отдыха имени Гагарина. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Городской парк культуры и отдыха имени Гагарина. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Детская юношеско-спортивная школа. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Дворец детского творчества. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Дворец детского творчества. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Дворец детского творчества. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Дворец детского творчества. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Жилой дом по улице Сахалинской. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Гостиница "Турист". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Гостиница "Турист". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Фонтан близ гостиницы "Турист". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Фонтан близ гостиницы "Турист". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 15

Третьей точкой можно назвать площадь Победы с ее статными зданиями мемориального комплекса "Победа", исторического парка "Россия — моя история" и, конечно, белоснежного кафедрального собора Рождества Христова с его золотыми и голубыми куполами. Эта территория очень удобна для вечерних прогулок. Эстетика зданий приковывает к себе внимание не только вблизи, но и с высоты птичьего полета со смотровых площадок на СТК "Горный воздух".

Музейно-мемориальный комплекс "Победа". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Исторический парк "Россия - моя история". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Исторический парк "Россия - моя история". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Кафедральный собор Рождества Христова. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Музейно-мемориальный комплекс "Победа". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Музейно-мемориальный комплекс "Победа". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Музейно-мемориальный комплекс "Победа". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Музейно-мемориальный комплекс "Победа". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Исторический парк "Россия - моя история". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Исторический парк "Россия - моя история". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Административное здание. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia ТЦ "Панорама". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia ТЦ "Панорама". Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 13

Власти Южно-Сахалинска и представители бизнеса с каждым годом стараются сделать город все ярче. Крупные торговые центры, школы, культурные учреждения и многие другие здания обзаводятся подсветкой. Город становится не только светлее, но и безопаснее. В планах городских властей капитальная реконструкция улицы Комсомольской с ремонтом фасадов близстоящих домов. В скором времени и эта улица зажжется десятком новеньких фонарей, а фасады зданий заиграют красками светодиодов.

Иллюминация в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Административное здание. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Иллюминация в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Иллюминация в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Школа № 16. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Школа № 16. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Школа № 5. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 7

Даже сейчас на пересечении улицы Комсомольской и проспекта Победы удивительную атмосферу праздника создает подсветка телебашни — самого высокого сооружения в Южно-Сахалинске, построенного еще в 1960 году.



Телебашня в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Надо отметить, что по-новому зажглись административные здания, детские сады и школы в Южно-Сахалинске. Особенно завораживают фасады пятой и седьмой школ.