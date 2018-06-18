Несколько автомобилей пострадали из-за маневра «Приуса» в районе Гоголевской развязки

Авария у Гоголевской развязки. Фото: ИА PrimaMedia

Особенно сильно досталось машине «Ниссан Фуга» (ФОТО)

18 июня, PrimaMedia. Авария в районе Гоголевской развязки случилась около 18 часов сегодня, 18 июня. Свидетелем происшествия стал корреспондент ИА PrimaMedia.

Виновником ДТП с участием нескольких автомобилей, по свидетельству очевидцев, стал "Приус", двигавшийся по проспекту Красного знамени к Инструментальному заводу. Водитель "Приуса" при перестроении из левого ряда в правый "подрезал" автомобиль "Ниссан Фуга", ехавший в том же направлении – и стукнул его по касательной. От удара "Ниссан" вылетел со своей полосы, впечатавшись в припаркованные автомобили. В итоге пострадали еще три иномарки – "Эскудо", "Ипсум" и "Королла", а также двигавшийся по дороге "Краун".

Происшествие обошлось без жертв и серьезных травм, однако "Ниссану" при ударе разворотило переднюю часть.